"Нужно торопиться". Когда могут начать ремонт взлетной полосы в аэропорту Барнаула
О необходимости реконструкции в очередной раз заявил губернатор Виктор Томенко
15 ноября 2023, 08:28, ИА Амител
Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула может начаться только после получения финансирования из федерального бюджета. Однако откладывать это не нужно. Об этом журналистам сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения строительства нового терминала барнаульского аэропорта.
Когда могут начать строить новую взлетную полосу?
Планируется, что новая полоса будет построена с нуля рядом с существующей. Это позволит не закрывать аэропорт на длительный период. Стоимость работ оценивается в 14 миллиардов рублей.
В мае в ходе разговора президента страны Владимира Путина с Виктором Томенко губернатор попросил выделить из федерального бюджета средства на ремонт ВПП. Глава государства пообещал разобраться в вопросе. С просьбой помочь в ремонте ВПП алтайские власти обращались еще в 2021 году к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги.
"Мы уже работаем над этим вопросом. Хозяйство федеральное. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы полосы были в хорошем состоянии. Пока ВПП выдерживает нагрузку, но нужно торопиться. Я обращался к руководству страны по этому вопросу. Были даны поручения Росавиации и Министерству транспорта России. Это пока все в работе, у нас есть диалог. Однако решения о включении объекта в программу по реконструкции пока нет. Здесь мы никуда без федерального руководства не двинемся в плане начала работ", – пояснил журналистам губернатор Виктор Томенко.
А что известно о строительстве нового терминала?
Работы уже начались. Завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Его пропускная способность составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, – порядка 9,8 тыс. кв. м. Стоимость работ составит около 6,3 миллиарда рублей. Старое здание аэропорта переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.
08:34:24 15-11-2023
ВПП будут делать только после ввода в эксплуатацию нового терминала внутренних рейсов. С существующим пассажиропотоком справляется и сегодняшняя ВПП. Пара-тройка рейсов в Москву, да с десяток в ближние регионы, вот и весь трафик аэропорта сейчас. По сравнению с НСК это 2-3% от их трафика.
08:58:44 15-11-2023
Гость (08:34:24 15-11-2023) ВПП будут делать только после ввода в эксплуатацию нового те... 8-10%, если по-честному
09:20:11 15-11-2023
Ни как не могу понять, если аэропорт продали в частные руки почему терминал и взлетная полоса строятся за бюджетные деньги. Несколько раз задавал уже этот вопрос, так ни кто и не ответил
10:13:28 15-11-2023
Гость (09:20:11 15-11-2023) Ни как не могу понять, если аэропорт продали в частные руки ... Новый терминал возводится на деньги холдинга Новапорт. Бюджет тут не при делах. Новапорт дает деньги на строительство терминала и несколько лет отбивает вложенные бабки за счет стоимости билетов, сервисов аэропорта и так далее. А вот ВПП - это стратегический объект, он в концессию не входит и является собственностью государства. Поэтому строительство новой ВПП будет осуществляться на бюджетные деньги.
10:42:19 15-11-2023
Гость (10:13:28 15-11-2023) Новый терминал возводится на деньги холдинга Новапорт. Бюдже... Могу уточнить глубже: Новапорт никакие деньги не дает. Например, Кемерово (тоже входит в Новапорт Холдинг) построили свой новый терминал за кредитные средства и теперь сами будут рассчитываться много лет.
18:30:51 15-11-2023
Ну так как "сами"? Сами они теперь часть НОВАПОРТа. Как и АО "АП Алтай". Безголосая и бесправная часть большого холдинга. Всё заработанное здесь пойдет в материнскую структуру. С той структуры и кредиты будут платиться. Не исключаю, что и чз "АП Алтай".
19:23:49 17-11-2023
Кто-нибудь знает, как будет проходить новая ВВП ? Сейчас из-за старой ВВП п.Новомихайловка в 7 зоне по шуму находится, из-за этого в поселке есть ограничения на строительство.
19:44:33 17-11-2023
Житель Новомихайловки (19:23:49 17-11-2023) Кто-нибудь знает, как будет проходить новая ВВП ? Сейчас из-... Из за ВВП, вам ВВП такую ВПП устроит, что потом сидеть не сможете всей своей Новомихайловкой.