"Нужно торопиться". Когда могут начать ремонт взлетной полосы в аэропорту Барнаула

О необходимости реконструкции в очередной раз заявил губернатор Виктор Томенко

15 ноября 2023, 08:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Барнаула может начаться только после получения финансирования из федерального бюджета. Однако откладывать это не нужно. Об этом журналистам сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения строительства нового терминала барнаульского аэропорта.

Когда могут начать строить новую взлетную полосу?

Планируется, что новая полоса будет построена с нуля рядом с существующей. Это позволит не закрывать аэропорт на длительный период. Стоимость работ оценивается в 14 миллиардов рублей.

В мае в ходе разговора президента страны Владимира Путина с Виктором Томенко губернатор попросил выделить из федерального бюджета средства на ремонт ВПП. Глава государства пообещал разобраться в вопросе. С просьбой помочь в ремонте ВПП алтайские власти обращались еще в 2021 году к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В 2018 году Томенко, еще будучи врио губернатора, во время встречи с Владимиром Путиным также высказывался о намерении отремонтировать полосу, но для этого нужны были деньги.

"Мы уже работаем над этим вопросом. Хозяйство федеральное. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы полосы были в хорошем состоянии. Пока ВПП выдерживает нагрузку, но нужно торопиться. Я обращался к руководству страны по этому вопросу. Были даны поручения Росавиации и Министерству транспорта России. Это пока все в работе, у нас есть диалог. Однако решения о включении объекта в программу по реконструкции пока нет. Здесь мы никуда без федерального руководства не двинемся в плане начала работ", – пояснил журналистам губернатор Виктор Томенко.

А что известно о строительстве нового терминала?

Работы уже начались. Завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Его пропускная способность составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, – порядка 9,8 тыс. кв. м. Стоимость работ составит около 6,3 миллиарда рублей. Старое здание аэропорта переделают в комплекс для обслуживания международных рейсов.