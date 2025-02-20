Более 30 тысяч человек за неделю заболели ОРВИ в Алтайском крае

В сравнении с прошлой неделей заболеваемость выросла на 2,4%

20 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

За период с 10 по 16 февраля в Алтайском крае зарегистрировали 31,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 2,4% выше, чем неделей ранее, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, а также вирусов негриппозной этиологии (риновирусов, метапневмовирусов)", – отметили в ведомстве.

По состоянию на 19 февраля, в образовательных учреждениях региона отсутствует более 20% детей по причине заболевания ОРВИ. В связи с этим полностью закрыли на карантин 11 школ (в Бийске и Бийском районе, Белокурихе, а также в Калманском, Кулундинском, Романовском, Третьяковском и Табунском районах). Также временно не работают три детских сада (в Алейске, Бийском и Табунском районах). Частично закрыто 513 классов в 131 школе и 136 групп в 101 детском саду.