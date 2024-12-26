Более 30 тысяч обращений. Барнаульский водоканал подводит итоги года

И рассказывает о популярных услугах и онлайн-сервисах

26 декабря 2024, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGcGLic

Центр обслуживания абонентов / Фото: freepik.com

В 2024 году более 30 тысяч человек обратились в центр обслуживания абонентов барнаульского водоканала. Большинство жителей города и пригорода запрашивали информацию об отсутствии задолженности, технических условиях для подключения или открытии новых лицевых счетов.

"Для удобства абонентов мы развиваем и очные, и дистанционные сервисы, налаживаем межведомственное взаимодействие. Например, изменить данные собственника жилого помещения или получить справку об отсутствии задолженности для оформления льгот и субсидий можно как в водоканале, так и в многофункциональном центре", – пояснила начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Она отметила, что эти услуги остаются одними из самых востребованных. Только за текущий год с такими запросами обратилось свыше семи тысяч человек.

Электронные сервисы компании также набирают популярность. Физические лица могут передать показания счетчиков и оплачивать услуги водоснабжения через личный кабинет системы "Город" или на сайте водоканала.

Мобильное приложение "РВК.Услуги" предлагает еще больше возможностей: передачу показаний, оплату квитанций, связь с контакт-центром, а также оформление заявок на дополнительные услуги. В приложении можно заказать поверку или установку счетчиков, лабораторный анализ воды, ремонт сетей, аренду спецтехники и многое другое.

Юрлица и предприниматели также могут воспользоваться электронным кабинетом с аналогичным функционалом. Для цифрового документооборота водоканал применяет систему "СБИС".

Все услуги предприятия можно получить в центре обслуживания абонентов по адресу: пр. Калинина, 116. Круглосуточные консультации доступны по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200. Специалисты примут заявки на подключение к сетям, дадут рекомендации по подключению к системам водоснабжения и канализации, примут данные показаний счетчиков и ответят на другие вопросы.

Напомним, сейчас барнаульский водоканал проводит праздничную акцию. До 31 декабря 2024 года абонентам, полностью погасившим задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, смогут аннулировать начисленные пени. После погашения долга необходимо подать заявку, после чего специалисты компании проверят оплату и спишут пени в базе ЖКХ.

ООО "Барнаульский Водоканал"

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