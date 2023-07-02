Более 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

С начала эпидсезона в поликлиники с жалобами на присасывание обратились уже более 6 тысяч человек

02 июля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 376 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 6230 человек, в том числе 1681 ребенок. В Барнауле зарегистрировали 2135 пострадавших, среди них 351 ребенок.

"Среди пострадавших зарегистрировано 272 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей; 50 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у шести детей; 37 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у трех детей до 14 лет. Зарегистрированы два комиссионно подтвержденных случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. На сегодняшний день в стационарах края находится шесть больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.