Более 300 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю
С начала эпидсезона в поликлиники с жалобами на присасывание обратились уже более 6 тысяч человек
02 июля 2023, 06:40, ИА Амител
За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 376 жителей Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 6230 человек, в том числе 1681 ребенок. В Барнауле зарегистрировали 2135 пострадавших, среди них 351 ребенок.
"Среди пострадавших зарегистрировано 272 случая заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 30 детей; 50 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у шести детей; 37 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у трех детей до 14 лет. Зарегистрированы два комиссионно подтвержденных случая заболевания клещевым энцефалитом у детей. На сегодняшний день в стационарах края находится шесть больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, один из них в тяжелом состоянии", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года.
21:02:41 02-07-2023
Я не понимаю каким образом ведется статистика укусов клещей? Когда я пришел с травмпункт и попросил извлечь клеща, мне было сказано:"Сам выйдет". И указали на информационные стенды. Зачем публиковать туфту???