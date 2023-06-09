Угрожает ли барнаульцам нашествие комаров и мошек

Комары уже начали докучать жителям краевой столицы, а вот мошек пока мало даже в лесу

09 июня 2023, 06:10, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Количество комаров в Барнауле резко увеличилось в начале июня. Вечером прогуляться по набережной или по парку без предварительной обработки репеллентами уже не получится. Однако это еще не нашествие, отметила профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова. Куда серьезнее ситуация может стать после второй волны паводка и дождей, которые прогнозируют синоптики в Алтайском крае с 9 по 12 июня. О том, как долго нам придется терпеть этих кровососов и когда ждать нашествия мошек, читайте на amic.ru.

Почему стало так много комаров?

На самом деле это еще не много, говорит Людмила Комарова. Май в Алтайском крае выдался очень холодным, поэтому комары в этом году появились почти на месяц позже положенного срока. Это теплолюбивый вид насекомых, которым нужна высокая среднесуточная температура. А после установления аномальной жары в регионе кровососы стали появляться на свет в ускоренном темпе.

"Из-за жары скорость метаморфоза ускорилась у местных комаров: срок формирования и откладки яиц у самок стал короче. И, как следствие, новое потомство стало появляться на свет в более короткие сроки. Сейчас их еще не так много, просто за последние два года их практически не было и мы успели от них отвыкнуть. Поэтому так их воспринимаем, но это еще не тот случай, когда невозможно выйти из квартиры, потому что комары сразу облепляют облаком", – говорит Людмила Комарова.

То есть комаров будет еще больше?

Если такая теплая безветренная погода в ближайшее время сохранится, то да. Их популяция серьезно увеличится. Тем более что сейчас началась вторая волна паводка и, скорее всего, будет разлив воды. Кроме того, синоптики прогнозируют ливни. Все это является благоприятными условиями для их появления. И их активность сохранится до конца лета.

А комары вообще опасны?

Наши комары-пискуны не приносят никаких проблем, кроме зуда, жжения и покраснения места укуса. А последствия от присасывания анофилиса, которых в народе обычно зовут малярийными, куда серьезнее, отмечает эксперт. Они являются переносчиками одноименной болезни – малярии – и лихорадки Зика. Таких комаров в этом году в Алтайском крае очень много.

"Укус анофилиса очень опасен. Чтобы защититься от них, можно применять народные средства или носить светлую одежду с длинным рукавом, чтобы они не смогли до вас добраться. Но в такую жару эти требования выполнять проблематично, поэтому самым оптимальным способом защиты будут репелленты", – говорит ученый.

Встречаются в этом году в Алтайском крае и черные комары размером с бабочку и длинными усами. Этот вид называется Sciara thomae L, людей они не кусают, поэтому безопасны. Но интересен тот факт, отмечает Комарова, что водятся они в таких жарких странах, как Бразилия.

"У нас я встретила их впервые, это настоящая аномалия. Их появление – еще одно подтверждение, что климат серьезно меняется", – отметила собеседница агентства.

Но есть и хорошие новости: мошек этим летом практически нет даже в лесу. Но это пока.

А когда начнется нашествие мошки?

Напомним, были опасения, что в 2023 году их будет очень много, но аномальная жара внесла свои коррективы и пока они не досаждают. Но если разлив Оби во вторую волну паводка все-таки произойдет, то нашествие вездесущей мошки в Барнауле будет.

Как ранее сообщал amic.ru, по прогнозу гидрологов алтайского Гидрометцентра, уровень воды в Оби в районе краевой столицы может достичь к 11-12 июня критической отметки 560 сантиметров. При этом пониженные места в пойме начинают заполняться уже при показателе 450 сантиметров. На дату 8 июня уровень воды в районе Барнаула уже составил 403 сантиметра, сообщила ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.