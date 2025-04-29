Более 33 тысяч жителей региона уже выбрали территорию для благоустройства

В 2025 году в регионе голосуют за 200 проектов

29 апреля 2025, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFJkie5n

Голосование по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" / Фото: администрация Барнаула

Жители Алтайского края продолжают активно участвовать в выборе территорий для благоустройства, которое проходит в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". На сегодняшний день свои голоса отдали уже свыше 33 тысяч человек. Ход процедуры прокомментировал министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, подчеркнув высокую вовлеченность жителей и работу порядка 600 волонтеров.

"По итогам первой недели проголосовало 33 тысячи жителей Алтайского края", – отметил министр.

Голосование запущено в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и продолжается до 12 июня 2025 года на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, также принять участие можно с помощью волонтеров. Жителям региона предлагают выбрать из 200 проектов, из которых 82 территории преобразят в 2026 году. Победят те локации, которые получат наибольший отклик людей. Главное условие – быть старше 14 лет.

В прошлом году участие в голосовании приняли около 190 тысяч жителей края. Из них 56 тысяч человек – в Барнауле, где выбирали из 37 территорий. По итогам голосования наибольшее количество голосов набрал участок за торговым центром "Европа" (ул. Шумакова, 9).

Всего же с 2018 года по проекту в столице Алтайского края благоустроили 16 общественных территорий без учета этапности. В 2025-м завершают реновацию парка "Юбилейный", продолжают обновление парка имени Ленина и начинают благоустройство победившей в 2024 году территории за ТЦ "Европа".

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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