Тысячи деревьев. В Барнауле стартовал второй этап благоустройства парка имени Ленина

Среди запланированных работ — масштабное озеленение и обустройство новых пешеходных дорожек

22 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Парк им. Ленина в сентябре 2024 года / Фото: amic.ru

В Барнауле приступили к благоустройству территории бывшего парка имени Ленина. Работы выполняет подрядная организация "Виарум", сообщили в мэрии.

Строители уже делят участки и готовят их к благоустройству. В ближайшее время сюда завезут песок, щебень и другие материалы, а также начнут сносить опасные деревья и кусты. В рамках второго этапа на территории парка:

обустроят новые пешеходные дорожки;

уложат резиновое покрытие для будущих игровых и спортивных площадок;

организуют зоны отдыха из террасной доски;

продолжат монтаж освещения;

смонтируют камеры видеонаблюдения;

высадят более 2,5 тыс. деревьев, обустроят цветник и газон.

Завершить эти работы планируют к середине ноября. Стоимость контракта составила более 105 млн рублей.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков также рассказал, что ранее жители беспокоились о вырубке берез на центральной аллее из-за строительства зон отдыха. В итоге комитет совместно с проектировщиками и подрядчиками проработал этот вопрос и аллея будет сохранена.

"Однако отмечу, что есть определенные требования к благоустройству и к обеспечению безопасности возле зон отдыха и детских площадок. Поэтому несколько деревьев все-таки будут убраны: это те березы, которые расположены в местах, где необходим подход к будущим зонам. Однако убрано будет совсем незначительное количество, при этом большинство из них находятся уже в неудовлетворительном состоянии и несут угрозу. В целом основной упор будет сделан на уборку поросли и аварийных деревьев, которых пока в парке еще много", – объяснил Петр Воронков.

Напомним, разработчики проекта благоустройства парка разделили работу на три этапа. Первый из них закончился в 2024 году. Тогда в парке обустроили пешеходные дорожки, высадили 50 деревьев, установили скамейки, урны и фонари.