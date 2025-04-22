Тысячи деревьев. В Барнауле стартовал второй этап благоустройства парка имени Ленина
Среди запланированных работ — масштабное озеленение и обустройство новых пешеходных дорожек
22 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле приступили к благоустройству территории бывшего парка имени Ленина. Работы выполняет подрядная организация "Виарум", сообщили в мэрии.
Строители уже делят участки и готовят их к благоустройству. В ближайшее время сюда завезут песок, щебень и другие материалы, а также начнут сносить опасные деревья и кусты. В рамках второго этапа на территории парка:
- обустроят новые пешеходные дорожки;
- уложат резиновое покрытие для будущих игровых и спортивных площадок;
- организуют зоны отдыха из террасной доски;
- продолжат монтаж освещения;
- смонтируют камеры видеонаблюдения;
- высадят более 2,5 тыс. деревьев, обустроят цветник и газон.
Завершить эти работы планируют к середине ноября. Стоимость контракта составила более 105 млн рублей.
Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков также рассказал, что ранее жители беспокоились о вырубке берез на центральной аллее из-за строительства зон отдыха. В итоге комитет совместно с проектировщиками и подрядчиками проработал этот вопрос и аллея будет сохранена.
"Однако отмечу, что есть определенные требования к благоустройству и к обеспечению безопасности возле зон отдыха и детских площадок. Поэтому несколько деревьев все-таки будут убраны: это те березы, которые расположены в местах, где необходим подход к будущим зонам. Однако убрано будет совсем незначительное количество, при этом большинство из них находятся уже в неудовлетворительном состоянии и несут угрозу. В целом основной упор будет сделан на уборку поросли и аварийных деревьев, которых пока в парке еще много", – объяснил Петр Воронков.
Напомним, разработчики проекта благоустройства парка разделили работу на три этапа. Первый из них закончился в 2024 году. Тогда в парке обустроили пешеходные дорожки, высадили 50 деревьев, установили скамейки, урны и фонари.
19:14:59 22-04-2025
хвойных бы деревьев туда. можжевельник с туями.
11:04:21 23-04-2025
Персики с абрикосами не надо?
12:15:13 23-04-2025
Гость (11:04:21 23-04-2025) Персики с абрикосами не надо?... А при чём вы здесь персики вставили-правильно человек сказал-побольше хвойных нужно,декоративных растений и кустарников-а не то что на обочине откопали,а списали суммы на закуп
12:12:08 23-04-2025
Парки превратили из зелёных зон в нефункциональные игровые площадки !большая часть это закатанные в асфальт площадки и тропинки из дешёвого камня где можно ноги сломать.Молодые посадки не понять какого вида и состояния-неужели нельзя посадить достойные растения и деревья-зачем на посадках экономить-это ведь на десятилетия.Или на дорожках легче деньги пилить?
15:46:07 23-04-2025
В целом основной упор будет сделан на уборку поросли и аварийных деревьев.... и в итоге останутся сухие , не понятно какой породы деревья а по простому коряги. Посмотрите в Мизюлинской роще , что собой представляют " деревья". Так будет и на этой вновь создаваемой территории отдыха.