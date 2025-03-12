12 марта в Министерстве социальной защиты Алтайского края состоялась итоговая коллегия, на которой подвели итоги работы за 2024 год

12 марта 2025, 15:05, ИА Амител

Семья / Фото: Tai's Captures/unsplash.com

В 2024 году в Алтайском крае семьи с детьми могли оформить в Минсоцзащиты и Соцфонде 32 вида пособий. Суммарно поддержку на 37,5 миллиарда рублей получили порядка 270 тысяч детей. Об этом 12 марта на итоговой коллегии регионального Минсоцзащиты рассказала его глава Наталья Оськина.

"Многодетным семьям за счет средств краевого бюджета в 2024 году предоставлялось 19 видов пособий и компенсаций. На это было направлено порядка 1,5 млрд рублей. С прошлого года по решению губернатора семьи с четырьмя детьми могут получать компенсацию взамен земельного участка", – отметила Наталья Оськина.

Она также напомнила, что в 2025 году в регионе усыновителям вдвое увеличили размер единовременной выплаты. На четверть выросло и ежемесячное пособие усыновителям – теперь с учетом районного коэффициента 15% оно составляет 22 тысячи рублей ежемесячно.

Наталья Оськина подчеркнула, что Алтайский край стал единственным в Сибири регионом, где по инициативе губернатора появилась выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Такую поддержку оказывают многодетным семьям, которые проживают в сельской местности.

"Первые 43 семьи уже получили выплаты, до конца года их будет 870, за три года – более 2,5 тысячи. Это действительно значимое дополнение к тем мерам, которые уже реализуются в крае", – сказала министр.

Узнать подробности обо всех мерах поддержки, которые оказывает ведомство многодетным семьям, можно тут.