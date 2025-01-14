Размер пособий по усыновлению увеличили в Алтайском крае

Выросла сумма как единовременных, так и ежемесячных выплат

14 января 2025, 11:10, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com / Guillaume de Germain

С 1 января 2025 года в Алтайском крае увеличился размер единовременного и ежемесячного пособия гражданам, усыновляющим ребенка. Об этом сообщили в правительстве Алтайского края.

В силу вступил ряд краевых законов, многие из которых затрагивают социальную сферу. Так, были внесены изменения в законы "О пособии гражданам, усыновившим детей" и "О единовременном пособии гражданам, усыновившим детей".

"Единовременное пособие усыновителям увеличено в два раза и будет составлять с 2025 года 40 тыс. рублей. Увеличено (на 25%) и ежемесячное пособие усыновителям – теперь базовая сумма равняется 19 136 рублям, то есть большинство усыновителей края будет получать с учетом районного коэффициента 15% 22 006 рублей ежемесячно", – сообщили в правительстве региона.

Также срок нахождения ребенка под опекой, необходимый для назначения ежемесячного пособия, снизили с трех лет до одного года.