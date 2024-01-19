Более 4 тысяч транспортных средств получили регионы России в 2023 году по нацпроекту

В Алтайском крае на обновление транспорта направили 800 миллионов

19 января 2024, 12:30, ИА Амител

В 2023 году по нацпроекту в российские регионы поставлено более 4 тысяч транспортных средств, сообщает министерство транспорта Алтайского края.

По данным ведомства, в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 64 региона поставлено 4427 транспортных средств. В их числе автобусы, электробусы, трамваи и троллейбусы. В 2023 году на эти цели из федерального бюджета, включая бюджетные кредиты и средства Фонда национального благосостояния, выделено 94,4 млрд руб.

По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко от региона также была направлена заявка на предоставление казначейского кредита для приобретения общественного транспорта. Общий объем финансирования для Алтайского края по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" составил 800 млн рублей.

За счет данных средств в конце 2023 года в регион уже поступило 24 автобуса марок КАВЗ, ПАЗ и ГАЗ малой и средней вместимости. После прохождения приемки и оформления необходимой документации транспорт будет передан в Алейск, Заринск, в Славгородский муниципальный округ, Каменский, Змеиногорский и Локтевский районы для организации муниципальных маршрутов.

Поставки продолжатся и в этом году — 81 регион получит еще свыше 7 тысяч единиц пассажирского транспорта.

В том числе в первом квартале этого года Барнаулу будет предоставлен 41 автобус большой вместимости марки НЕФАЗ, они будут работать на муниципальных маршрутах общественного транспорта.