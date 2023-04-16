Более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали в Аргентине

По данным ВОЗ, специального лечения от этого заболевания нет

16 апреля 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В 2023 году в Аргентине зафиксировали более 40 тысяч случаев заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

"Министерство здравоохранения страны сообщает, что к 14 эпидемиологической неделе 2023 года в стране было зарегистрировано 41 257 случаев денге, в 37 914 случаях из них заражение произошло на территории Аргентины", – сказано в сообщении.

Отмечается, что, по данным ВОЗ, специального лечения от лихорадки денге нет, а вакцину можно применять только к тем людям, которые ранее перенесли болезнь.

Существует четыре серотипа вируса, а это значит, что заразиться можно четыре раза.