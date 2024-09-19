Более 400 алтайских компаний номинированы на премию "Народный знак качества"
И это только за две недели. А впереди еще две недели
19 сентября 2024, 10:45, ИА Амител
411 компаний Алтайского края уже стали участниками масштабной премии "Народный знак качества", которая сейчас проходит в регионе. Количество номинантов еще будет расти – заявки принимаются до 2 октября 2024 года.
По данным на 17 сентября, в рамках первого этапа НЗК поступило 6287 заявок на номинирование 411 компаний. Это организации и предприятия из Алейска, Бийска, Барнаула, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска.
Больше всего компаний заявлено в номинациях:
- "Ресторан и кафе года" – 64 компании;
- "Медцентр года" – 53 компании;
- "Фастфуд и доставка года" – 46 компаний;
- "Центр дополнительного образования года" и "Производитель продуктов питания года" – по 39 компаний в каждой.
Самая активная подача заявок отмечена в номинациях:
- "Медцентр года" – 17% заявок;
- "Ресторан и кафе года" – 16% заявок;
- "Спортивный клуб года" – 13%.
Чтобы номинировать компанию, нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф (эта ссылка уже на раздел "Номинировать компанию"). Отключите VPN (через него голоса не принимаются), кликните на интересующую номинацию, укажите любимую компанию и город. И все – готово. С 3 по 8 октября 2024 года организаторы составят шорт-листы по каждой номинации, туда войдут 10 компаний, набравших наибольшее число номинирований. И уже из них жители региона с 9 октября по 7 ноября будут выбирать победителя (в одной номинации можно проголосовать только за одну компанию).
Организаторы премии – информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Официальный партнер – "Жилищная инициатива". Строим город, в котором хочется жить.
Официальный партер проекта – KERAMA MARAZZI: керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.
Официальный партнер проекта – "Стоматология Серебряковых", династия стоматологов с многолетним опытом.
10:55:33 19-09-2024
Дорогой АМИК, люди добрые, подскажите ,пожалуйста, компанию,которая делает качественный ремонт по приемлемым ценам в городе. Чтоб не сдирали годовую зарплату за несколько дней работы,чтобы просто нормально сделали. Заранее вам благодарна.
12:31:45 19-09-2024
Гость (10:55:33 19-09-2024) Дорогой АМИК, люди добрые, подскажите ,пожалуйста, компанию,... Дядя Вася из соседнего подъезда за бутылку. Качественный ремонт и хорошие материалы не могут стоить дёшево априори. А Ваша погоня за копеечкой оставит Вас, по итогу, и без ремонта и без денег.
17:08:50 19-09-2024
Гость (12:31:45 19-09-2024) Дядя Вася из соседнего подъезда за бутылку. Качественный рем... За какой копеечкой? ремонт хрущевки миллион почти стоит. Что Вы называете копеечкой?
18:35:43 19-09-2024
Гость (17:08:50 19-09-2024) За какой копеечкой? ремонт хрущевки миллион почти стоит. Что... Он так и стоит. Высококвалифицированный отделочник с профессиональным инструментом в день тысяч 10 зарабатывает (минимум) и на него очередь на три-четыре месяца вперед. А в хрущевке геморроя гораздо больше, чем в новостройке, хотя бы по подготовке стен. А Вы хотите хорошо и за три копейки. Так не бывает. Поэтому Вы наймете "ценного специалиста" из ближнего зарубежья, и останетесь без ремонта, либо кидалу и алкаша и останетесь и без денег и без ремонта. Ни один нормальный строитель с Вами связываться не будет, т.к. Вы не способны оценить его труд.
19:24:46 19-09-2024
Гость (17:08:50 19-09-2024) За какой копеечкой? ремонт хрущевки миллион почти стоит. Что... а сколько должен? Ну в твоем понимании?