Более 400 алтайских компаний номинированы на премию "Народный знак качества"

И это только за две недели. А впереди еще две недели

19 сентября 2024, 10:45, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

411 компаний Алтайского края уже стали участниками масштабной премии "Народный знак качества", которая сейчас проходит в регионе. Количество номинантов еще будет расти – заявки принимаются до 2 октября 2024 года.

По данным на 17 сентября, в рамках первого этапа НЗК поступило 6287 заявок на номинирование 411 компаний. Это организации и предприятия из Алейска, Бийска, Барнаула, Заринска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска.

Больше всего компаний заявлено в номинациях:

"Ресторан и кафе года" – 64 компании;

"Медцентр года" – 53 компании;

"Фастфуд и доставка года" – 46 компаний;

"Центр дополнительного образования года" и "Производитель продуктов питания года" – по 39 компаний в каждой.

Самая активная подача заявок отмечена в номинациях:

"Медцентр года" – 17% заявок;

"Ресторан и кафе года" – 16% заявок;

"Спортивный клуб года" – 13%.

Чтобы номинировать компанию, нужно зайти на сайт народныйзнаккачества.рф (эта ссылка уже на раздел "Номинировать компанию"). Отключите VPN (через него голоса не принимаются), кликните на интересующую номинацию, укажите любимую компанию и город. И все – готово. С 3 по 8 октября 2024 года организаторы составят шорт-листы по каждой номинации, туда войдут 10 компаний, набравших наибольшее число номинирований. И уже из них жители региона с 9 октября по 7 ноября будут выбирать победителя (в одной номинации можно проголосовать только за одну компанию).

Организаторы премии – информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.



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