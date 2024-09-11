Это престижно! Барнаульцы рассказали, что они знают о премии "Народный знак качества"

В Алтайском крае снова стартовала премия, которую вручают самым любимым в народе компаниям

11 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" стартовала в Алтайском крае! Мы спросили у барнаульцев, знают ли они, что такое НЗК, и рассказали, как номинировать любимую компанию.

Премию организуют региональный информационный портал amic.ru и радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. В 2024 году НЗК проходит с 3 сентября по 26 ноября. Жителям Алтайского края предстоит выбрать 20 лучших предприятий.

Компанию, которой вы отдаете предпочтение, можно номинировать на сайте народныйзнаккачества.рф! Затем мы составим шорт-листы, а вы – выберете победителей.

В 2023 году премия "Народный знак качества" проходила 70 дней, жители края номинировали более 500 компаний, так что выбор был поистине народным. Победителями стали 15 компаний, еще четыре номинации были закрытыми и одна специальная номинация. Вручение премии "Народный знак качества – 2023" прошло в Алтайском государственном музыкальном театре. Как это было – смотрите в большом фоторепортаже на amic.ru.