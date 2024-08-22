Более 400 БАДов с запрещенными веществами нашли на российских маркетплейсах

Некоторые товары после проверки заблокировали

22 августа 2024, 19:31, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/872583

Специалисты Роскачества обнаружили более 400 товаров на маркетплейсах с запрещенными веществами, такими как листья коки, перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.

Также было выявлено более 60 тысяч товаров без свидетельства о государственной регистрации, и множество БАД с превышением порогов биологически активных веществ.

Роскачество уже направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки некоторые карточки товаров были заблокированы, а другие — перенесены в раздел "Лекарственные средства".

Ведомство планирует обсудить вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД, на государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 46% россиян покупали БАДы. Большинство из них покупали их в аптеках (26%), на маркетплейсах (13%) и в продуктовых магазинах (7%).