Более 400 БАДов с запрещенными веществами нашли на российских маркетплейсах
Некоторые товары после проверки заблокировали
22 августа 2024, 19:31, ИА Амител
Специалисты Роскачества обнаружили более 400 товаров на маркетплейсах с запрещенными веществами, такими как листья коки, перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные лекарства. Об этом сообщает РИА Новости.
Также было выявлено более 60 тысяч товаров без свидетельства о государственной регистрации, и множество БАД с превышением порогов биологически активных веществ.
Роскачество уже направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки некоторые карточки товаров были заблокированы, а другие — перенесены в раздел "Лекарственные средства".
Ведомство планирует обсудить вопросы, связанные с многочисленными нарушениями продажи товаров, выдаваемых за БАД, на государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 46% россиян покупали БАДы. Большинство из них покупали их в аптеках (26%), на маркетплейсах (13%) и в продуктовых магазинах (7%).
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