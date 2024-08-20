Названы два возрастных периода, когда люди начинают стареть быстрее

В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста

20 августа 2024, 10:13, ИА Амител

Рука пожилого человека / Фото: unsplash.com

Люди начинают стареть быстрее в два основных возрастных периода — в 44 года и 60 лет. Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришли ученые из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета.

В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста. Каждые несколько месяцев они сдавали анализы. Специалисты искали кластеры молекул с наиболее значительными изменениями и заметили, что изменения в большинстве групп молекул и микробов происходили в основном в 44 года и 60 лет.

Первая волна касалась сердечно-сосудистой системы и способности организма усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая — иммунной регуляции, почек и углеводного обмена. Старение кожи и мышц происходило в обеих группах.