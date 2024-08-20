Названы два возрастных периода, когда люди начинают стареть быстрее
В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста
20 августа 2024, 10:13, ИА Амител
Люди начинают стареть быстрее в два основных возрастных периода — в 44 года и 60 лет. Как сообщает The Guardian, к такому выводу пришли ученые из Центра геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета.
В исследовании приняли участие 108 человек разного возраста. Каждые несколько месяцев они сдавали анализы. Специалисты искали кластеры молекул с наиболее значительными изменениями и заметили, что изменения в большинстве групп молекул и микробов происходили в основном в 44 года и 60 лет.
Первая волна касалась сердечно-сосудистой системы и способности организма усваивать кофеин, алкоголь и жиры. Вторая — иммунной регуляции, почек и углеводного обмена. Старение кожи и мышц происходило в обеих группах.
10:24:20 20-08-2024
отсутствие медицины и нищая зарплата, пенсионный фонд ..... причины смертности
09:16:56 01-09-2024
Гость (10:24:20 20-08-2024) отсутствие медицины и нищая зарплата, пенсионный фонд ........ Приведенные доводы- это постфакты!! Постепенно накопленные проблемы от еды,от курения и выпивки,плохой сон,обжорство,нехватка двигательной активности,неумение владеть эмоциями,засидиваемся в ПК и смартах- вот что ведёт к нездоровью и старению! Жаль,поздно осознаем это!
10:39:31 20-08-2024
жрем слишком много мяса - была такая новость, от статистики. а статистика не врет.
а мясо - вредно в больших количествах, особенно перед сном, и особенно с алкогольными.
земляки, не обжырайтесь, занимайтесь спортом и здоровым образом жизни - и вы умрете здоровыми и спокойными.
11:23:46 20-08-2024
В России, вранье и лицемерие телевизора и реальность действительности, дает такой стресс, что не нужно даже проводить опыты, как в Центре геномики и персонализированной медицины Стэнфордского университета.
14:10:27 20-08-2024
Гость (11:23:46 20-08-2024) В России, вранье и лицемерие телевизора и реальность действи... А зачем вы смотрите телевизор, если там вранье и лицемерие ?