Более 400 миллиардов. Что "творится" с российским рынком риелторских услуг

Порядка 96% приходится на микробизнес, рассказала президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова

24 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Масштабное событие состоялось на горнолыжном курорте Манжерок – форум Altai Realestate для экспертов в сфере недвижимости. На площадке мероприятия радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул развернула свою выездную студию и пообщалась с топовыми спикерами форума. В их числе – президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. Она поделилась последними данными о том, как сегодня выглядит российский рынок риелторских услуг.

"410 миллиардов рублей – это объем рынка, тех денег, которые на рынке есть. Порядка 96% тех риелторских компаний, которые работают на рынке, – это микробизнес с оборотом до 120 миллионов рублей. Вообще мы как-то смотрели, проводили аналитику. Основная масса компаний – микрокомпании (от 5 до 15 человек)", – рассказала она.

При этом соседняя с Алтаем Новосибирская область замыкает топ-3 регионов по регистрации риелторского бизнеса, отстав лишь от двух столиц страны. Но это если оценивать официальный пласт – пока доля нелегального бизнеса еще высока.

Одно из направлений работы РГР посвящено именно обучению. По словам Ирины Зыряновой, их система добровольной сертификации представлена в 77 регионах страны. Главная цель этой работы – сократить "серый" сектор риелторского рынка.