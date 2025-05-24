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Более 400 миллиардов. Что "творится" с российским рынком риелторских услуг

Порядка 96% приходится на микробизнес, рассказала президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова

24 мая 2025, 11:15, ИА Амител

Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru
Многоквартирный дом в Барнауле / Фото: amic.ru

Масштабное событие состоялось на горнолыжном курорте Манжерок – форум Altai Realestate для экспертов в сфере недвижимости. На площадке мероприятия радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул развернула свою выездную студию и пообщалась с топовыми спикерами форума. В их числе – президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. Она поделилась последними данными о том, как сегодня выглядит российский рынок риелторских услуг.

"410 миллиардов рублей – это объем рынка, тех денег, которые на рынке есть. Порядка 96% тех риелторских компаний, которые работают на рынке, – это микробизнес с оборотом до 120 миллионов рублей. Вообще мы как-то смотрели, проводили аналитику. Основная масса компаний – микрокомпании (от 5 до 15 человек)", – рассказала она.

При этом соседняя с Алтаем Новосибирская область замыкает топ-3 регионов по регистрации риелторского бизнеса, отстав лишь от двух столиц страны. Но это если оценивать официальный пласт – пока доля нелегального бизнеса еще высока.

Одно из направлений работы РГР посвящено именно обучению. По словам Ирины Зыряновой, их система добровольной сертификации представлена в 77 регионах страны. Главная цель этой работы – сократить "серый" сектор риелторского рынка.

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недвижимость риелторы Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 8

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Гость

11:37:51 24-05-2025

Риэлторишьки к бизнесу пытаются примазаться, это паразиты обыкновенные.

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Кхм...

11:46:40 24-05-2025

Ваши деньги, гражданы, риэлторами уже посчитаны: у вас в карманах лишних 410 млрд.рублей🤣
Мечтатели...

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Гость

12:15:50 24-05-2025

Этих риэлторов запретить как и коллекторов

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Гость

12:19:13 24-05-2025

Гость (12:15:50 24-05-2025) Этих риэлторов запретить как и коллекторов... Абсолютные паразиты.

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dok_СФ

12:58:32 24-05-2025

цель этой работы – сократить "серый" сектор - как же без этого в рыночной экономике.. Есть предположение, что этот сектор можно заменить на приложение с ИИ..

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Musik

15:00:41 24-05-2025

Риэлторы могут хоть дворниками работать?

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Гость

16:10:38 24-05-2025

Не понятно, что это за цифра 410 млрд.
Если взять среднюю цену квартиры 5 млн (для упрощения, смешав цены Москвы и глухих деревень), то это сумма на приобретение 82 тысяч квартир.
Иными словами, 1 квартира на 1700 граждан РФ.
Т.е. среди каждых 1700 человек только один желающий и могущий купить квартиру?
Какие-то бредовые цифры. Что сказать-то хотели?

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Гость

19:04:13 24-05-2025

Паразиты обыкновенные.

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