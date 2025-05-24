Более 400 миллиардов. Что "творится" с российским рынком риелторских услуг
Порядка 96% приходится на микробизнес, рассказала президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова
24 мая 2025, 11:15, ИА Амител
Масштабное событие состоялось на горнолыжном курорте Манжерок – форум Altai Realestate для экспертов в сфере недвижимости. На площадке мероприятия радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул развернула свою выездную студию и пообщалась с топовыми спикерами форума. В их числе – президент Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Зырянова. Она поделилась последними данными о том, как сегодня выглядит российский рынок риелторских услуг.
"410 миллиардов рублей – это объем рынка, тех денег, которые на рынке есть. Порядка 96% тех риелторских компаний, которые работают на рынке, – это микробизнес с оборотом до 120 миллионов рублей. Вообще мы как-то смотрели, проводили аналитику. Основная масса компаний – микрокомпании (от 5 до 15 человек)", – рассказала она.
При этом соседняя с Алтаем Новосибирская область замыкает топ-3 регионов по регистрации риелторского бизнеса, отстав лишь от двух столиц страны. Но это если оценивать официальный пласт – пока доля нелегального бизнеса еще высока.
Одно из направлений работы РГР посвящено именно обучению. По словам Ирины Зыряновой, их система добровольной сертификации представлена в 77 регионах страны. Главная цель этой работы – сократить "серый" сектор риелторского рынка.
11:37:51 24-05-2025
Риэлторишьки к бизнесу пытаются примазаться, это паразиты обыкновенные.
11:46:40 24-05-2025
Ваши деньги, гражданы, риэлторами уже посчитаны: у вас в карманах лишних 410 млрд.рублей🤣
Мечтатели...
12:15:50 24-05-2025
Этих риэлторов запретить как и коллекторов
12:19:13 24-05-2025
Гость (12:15:50 24-05-2025) Этих риэлторов запретить как и коллекторов... Абсолютные паразиты.
12:58:32 24-05-2025
цель этой работы – сократить "серый" сектор - как же без этого в рыночной экономике.. Есть предположение, что этот сектор можно заменить на приложение с ИИ..
15:00:41 24-05-2025
Риэлторы могут хоть дворниками работать?
16:10:38 24-05-2025
Не понятно, что это за цифра 410 млрд.
Если взять среднюю цену квартиры 5 млн (для упрощения, смешав цены Москвы и глухих деревень), то это сумма на приобретение 82 тысяч квартир.
Иными словами, 1 квартира на 1700 граждан РФ.
Т.е. среди каждых 1700 человек только один желающий и могущий купить квартиру?
Какие-то бредовые цифры. Что сказать-то хотели?
19:04:13 24-05-2025
Паразиты обыкновенные.