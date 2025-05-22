НОВОСТИПереговорка

Цены выросли на 300%. Что происходит на рынке недвижимости в Республике Алтай

В Республике Алтай собираются построить "город в городе", в котором будут жить 13 тысяч человек

22 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Большая стройка пришла в Республику Алтай. Эксперты отмечают, что регион переживает сейчас "взлет, как Сочи перед Олимпиадой". В итоге цены на недвижимость в последние годы выросли на 300% и останавливаться не собираются. Из инвесторов же сейчас целая очередь, а власти республики тщательно выбирают, кому позволить вкладывать деньги в "российскую Швейцарию", а кому дать от ворот поворот. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала главный редактор радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ирина Прокофьева. Она буквально на днях вернулась с масштабного форума риелторов Altai Realestate – 2025, который проходил на горнолыжном курорте Манжерок. Участие в мероприятии приняли более 500 экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Обсуждали острые вопросы рынка недвижимости, инвестиционных возможностей и государственно-частного партнерства. Business FM Барнаул – главный информационный партнер форума. Поэтому Ирина в курсе всего самого интересного, что там было. И рассказывает об этом нам.

Кто в "Переговорке"

Ирина Прокофьева, главный редактор радиостанции "Business FM Барнаул".

Окончила Томский Государственный университет по специальности журналистика, магистратуру Алтайского госуниверситета по профилю "Менеджмент стратегических коммуникаций в рекламе и связях с общественностью", Губернаторскую программу  по направлению "Экономика малого и среднего бизнеса".

Имеет 30-летний опыт работы на телевидении в службе информационных программ и 4-х летний опыт работы в политических проектах.

Активно изучает рынок недвижимости, прошла обучение в Академии "Капитал на недвижимости".

Увлечения: Путешествия, горные лыжи.

01:43 "Нашим риелторам очень повезло", – считает Ирина Прокофьева и объясняет почему.  

02:09 "Была выездная радиостудия". О том, как Business FM Барнаул работал в Горном Алтае.

02:47 "Взлет, как в Сочи перед Олимпиадой". Почему Сибирский форум риелторов второй год подряд проходит в Манжероке.

04:01 "Стоимость недвижимости выросла на 300%". О том, что сейчас строится в республике.

05:04 Дорого ли простому туристу отдохнуть сегодня в Республике Алтай?

05:39 Что будет с ценами дальше – прогноз экспертов.

06:08 Что за "город в городе" собираются построить в Республике Алтай? "Займет более 80 гектаров, там будут жить более 13 тысяч человек", – рассказывает Ирина.  

06:45 Что мешает инвесторам "отойти" подальше от Горно-Алтайска и Маймы.

08:13 Как картинка в интернете расходится с реальностью и что разочаровывает покупателей недвижимости на Алтае.

09:19 "Очень тщательно отбирает". Какие условия выдвигает инвесторам правительство республики.

10:09 О том, как команда нового главы Республики Алтай Андрея Турчака наводит порядок с землей.

11:46 "Эти первопроходцы пойдут в горы". Что будет с малым туристическим бизнесом в республике?

14:15 Как власти собираются бороться с пробками на трассе в Горный?

15:26 "Соединить авиасообщением Горно-Алтайск, Кош-Агач и Усть-Коксу". О хорошем, но призрачном проекте.

17:25 Об итогах форума.

19:11 Вернется ли Сибирский форум риелторов в Алтайский край?

недвижимость переговорка Республика Алтай Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 23

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Гость

09:57:15 22-05-2025

"Из инвесторов же сейчас целая очередь, а власти республики тщательно выбирают..." с кого получить больше откат. Ничего не меняется

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Олег

10:23:45 22-05-2025

Хлеб дорожает - плохо.
Акции дорожают -хорошо.
Хизнь дешевеет - плохо.
Недвижимость дорожает -хорошо?

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Гость

11:36:54 22-05-2025

В Кош-Агач и Коксу летали при союзе самолеты с Бийска, тогда еще функционировавшего аэропорта.

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Гость

18:59:43 22-05-2025

Гость (11:36:54 22-05-2025) В Кош-Агач и Коксу летали при союзе самолеты с Бийска, тогда... лет 5 и будет там аэропорт

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Гость

20:02:15 22-05-2025

Гость (18:59:43 22-05-2025) лет 5 и будет там аэропорт... зачем?

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Гость

15:45:08 27-05-2025

Гость (20:02:15 22-05-2025) зачем?... вам не нужен, нам - нужен

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Гость

11:51:20 22-05-2025

В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-50 руб.

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Гость

19:01:01 22-05-2025

Гость (11:51:20 22-05-2025) В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-5... мы летали или затак или за 2 смирновки. Ну а вообще нафига вы это пишете? сейчас диаметрально противоположная политика и КАПИТАЛИЗМ, поэтому с ностальгией никчёмной в этом вопросе вам в клуб "кому за 50"

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Гость

11:02:53 24-05-2025

Гость (11:51:20 22-05-2025) В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-5... При зарплате в 120 рублей

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Гость

12:01:47 24-05-2025

Гость (11:02:53 24-05-2025) При зарплате в 120 рублей... Зарплата в 120 руб. была далеко не у всех. Моя мама - воспитатель в д/с получала чуть больше, но и квартплата была не более 5 руб.
Смотреть нужно на то, сколько остается после обязательных платежей и сравнение не в пользу этого режима

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88Надежда

13:06:23 22-05-2025

Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай и свалят.

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Musik

13:11:53 22-05-2025

88Надежда (13:06:23 22-05-2025) Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай ... точняк.
вот антарадонов когда место сафину в СФ отдал незадорого - никуда же не уехал, да?

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Гость

15:46:13 27-05-2025

88Надежда (13:06:23 22-05-2025) Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай ... местные толпой нарасхват на Манжероке ващета, боем прут

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Гость

13:39:57 22-05-2025

На Курью стоит обратить внимание.
Для туристов-золотая жила! С одной стороны-Колыванское озеро,с другой-Белое озеро и Горная Колывань. Недалеко Тигирекский заповедник.
Гора Синюха- место паломников. Гора Очаровательная,озеро Моховое... Просто еще инвесторы не дошли.
Начнут развивать туристическое направление ,на 500% цены взлетят на землю.

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Гость

07:07:13 28-05-2025

Гость (13:39:57 22-05-2025) На Курью стоит обратить внимание. Для туристов-золотая ж... Там русский мир давно все обгадил, в республике ещё есть леса и подобие природы.

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Гость

14:53:17 22-05-2025

В Курьинском районе есть речка Белая . Вот где дух захватывает от величия и красоты!!! По мне намного лучше Горного! Край первозданной природы.
Страна Беловодье из легенды.

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Гость

16:27:13 22-05-2025

Гость (14:53:17 22-05-2025) В Курьинском районе есть речка Белая . Вот где дух захватыва... Успели купить земли там и делаете рекламу?)

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Гость

21:22:22 22-05-2025

Гость (16:27:13 22-05-2025) Успели купить земли там и делаете рекламу?)... На Белой речке землю не продают.

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Гость

15:56:25 22-05-2025

Главное - подешевел труд на 300%. Пора поднимать зарплату.

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Гость

19:02:34 22-05-2025

Гость (15:56:25 22-05-2025) Главное - подешевел труд на 300%. Пора поднимать зарплату.... это не ваше дело, если вы не инвестор с уникальным каким-то проектом и не уникальный специалист

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Фёдор

22:59:59 22-05-2025

Для риэлторов в аду отдельный котел

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Гость

15:47:56 27-05-2025

застройка таунхаусами всего правого берега (Алт. край) катуни будет, и как проживание/дачи и под сдачу и как хостелы

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Гость

15:53:57 27-05-2025

Гость (15:47:56 27-05-2025) застройка таунхаусами всего правого берега (Алт. край) катун... Так то Алтайский край на левом берегу Катуни, болезный. На правом РА.

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