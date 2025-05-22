Цены выросли на 300%. Что происходит на рынке недвижимости в Республике Алтай
В Республике Алтай собираются построить "город в городе", в котором будут жить 13 тысяч человек
22 мая 2025, 09:45, ИА Амител
Большая стройка пришла в Республику Алтай. Эксперты отмечают, что регион переживает сейчас "взлет, как Сочи перед Олимпиадой". В итоге цены на недвижимость в последние годы выросли на 300% и останавливаться не собираются. Из инвесторов же сейчас целая очередь, а власти республики тщательно выбирают, кому позволить вкладывать деньги в "российскую Швейцарию", а кому дать от ворот поворот. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала главный редактор радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ирина Прокофьева. Она буквально на днях вернулась с масштабного форума риелторов Altai Realestate – 2025, который проходил на горнолыжном курорте Манжерок. Участие в мероприятии приняли более 500 экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Обсуждали острые вопросы рынка недвижимости, инвестиционных возможностей и государственно-частного партнерства. Business FM Барнаул – главный информационный партнер форума. Поэтому Ирина в курсе всего самого интересного, что там было. И рассказывает об этом нам.
Кто в "Переговорке"
Ирина Прокофьева, главный редактор радиостанции "Business FM Барнаул".
Окончила Томский Государственный университет по специальности журналистика, магистратуру Алтайского госуниверситета по профилю "Менеджмент стратегических коммуникаций в рекламе и связях с общественностью", Губернаторскую программу по направлению "Экономика малого и среднего бизнеса".
Имеет 30-летний опыт работы на телевидении в службе информационных программ и 4-х летний опыт работы в политических проектах.
Активно изучает рынок недвижимости, прошла обучение в Академии "Капитал на недвижимости".
Увлечения: Путешествия, горные лыжи.
01:43 "Нашим риелторам очень повезло", – считает Ирина Прокофьева и объясняет почему.
02:09 "Была выездная радиостудия". О том, как Business FM Барнаул работал в Горном Алтае.
02:47 "Взлет, как в Сочи перед Олимпиадой". Почему Сибирский форум риелторов второй год подряд проходит в Манжероке.
04:01 "Стоимость недвижимости выросла на 300%". О том, что сейчас строится в республике.
05:04 Дорого ли простому туристу отдохнуть сегодня в Республике Алтай?
05:39 Что будет с ценами дальше – прогноз экспертов.
06:08 Что за "город в городе" собираются построить в Республике Алтай? "Займет более 80 гектаров, там будут жить более 13 тысяч человек", – рассказывает Ирина.
06:45 Что мешает инвесторам "отойти" подальше от Горно-Алтайска и Маймы.
08:13 Как картинка в интернете расходится с реальностью и что разочаровывает покупателей недвижимости на Алтае.
09:19 "Очень тщательно отбирает". Какие условия выдвигает инвесторам правительство республики.
10:09 О том, как команда нового главы Республики Алтай Андрея Турчака наводит порядок с землей.
11:46 "Эти первопроходцы пойдут в горы". Что будет с малым туристическим бизнесом в республике?
14:15 Как власти собираются бороться с пробками на трассе в Горный?
15:26 "Соединить авиасообщением Горно-Алтайск, Кош-Агач и Усть-Коксу". О хорошем, но призрачном проекте.
17:25 Об итогах форума.
19:11 Вернется ли Сибирский форум риелторов в Алтайский край?
09:57:15 22-05-2025
"Из инвесторов же сейчас целая очередь, а власти республики тщательно выбирают..." с кого получить больше откат. Ничего не меняется
10:23:45 22-05-2025
Хлеб дорожает - плохо.
Акции дорожают -хорошо.
Хизнь дешевеет - плохо.
Недвижимость дорожает -хорошо?
11:36:54 22-05-2025
В Кош-Агач и Коксу летали при союзе самолеты с Бийска, тогда еще функционировавшего аэропорта.
18:59:43 22-05-2025
Гость (11:36:54 22-05-2025) В Кош-Агач и Коксу летали при союзе самолеты с Бийска, тогда... лет 5 и будет там аэропорт
20:02:15 22-05-2025
Гость (18:59:43 22-05-2025) лет 5 и будет там аэропорт... зачем?
15:45:08 27-05-2025
Гость (20:02:15 22-05-2025) зачем?... вам не нужен, нам - нужен
11:51:20 22-05-2025
В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-50 руб.
19:01:01 22-05-2025
Гость (11:51:20 22-05-2025) В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-5... мы летали или затак или за 2 смирновки. Ну а вообще нафига вы это пишете? сейчас диаметрально противоположная политика и КАПИТАЛИЗМ, поэтому с ностальгией никчёмной в этом вопросе вам в клуб "кому за 50"
11:02:53 24-05-2025
Гость (11:51:20 22-05-2025) В 1990 г. на Як-40 из Барнаула в Усть-Коксу билет стоил 16-5... При зарплате в 120 рублей
12:01:47 24-05-2025
Гость (11:02:53 24-05-2025) При зарплате в 120 рублей... Зарплата в 120 руб. была далеко не у всех. Моя мама - воспитатель в д/с получала чуть больше, но и квартплата была не более 5 руб.
Смотреть нужно на то, сколько остается после обязательных платежей и сравнение не в пользу этого режима
13:06:23 22-05-2025
Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай и свалят.
13:11:53 22-05-2025
88Надежда (13:06:23 22-05-2025) Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай ... точняк.
вот антарадонов когда место сафину в СФ отдал незадорого - никуда же не уехал, да?
15:46:13 27-05-2025
88Надежда (13:06:23 22-05-2025) Кто то вспросил местных жителей нужно им это, загубят Алтай ... местные толпой нарасхват на Манжероке ващета, боем прут
13:39:57 22-05-2025
На Курью стоит обратить внимание.
Для туристов-золотая жила! С одной стороны-Колыванское озеро,с другой-Белое озеро и Горная Колывань. Недалеко Тигирекский заповедник.
Гора Синюха- место паломников. Гора Очаровательная,озеро Моховое... Просто еще инвесторы не дошли.
Начнут развивать туристическое направление ,на 500% цены взлетят на землю.
07:07:13 28-05-2025
Гость (13:39:57 22-05-2025) На Курью стоит обратить внимание. Для туристов-золотая ж... Там русский мир давно все обгадил, в республике ещё есть леса и подобие природы.
14:53:17 22-05-2025
В Курьинском районе есть речка Белая . Вот где дух захватывает от величия и красоты!!! По мне намного лучше Горного! Край первозданной природы.
Страна Беловодье из легенды.
16:27:13 22-05-2025
Гость (14:53:17 22-05-2025) В Курьинском районе есть речка Белая . Вот где дух захватыва... Успели купить земли там и делаете рекламу?)
21:22:22 22-05-2025
Гость (16:27:13 22-05-2025) Успели купить земли там и делаете рекламу?)... На Белой речке землю не продают.
15:56:25 22-05-2025
Главное - подешевел труд на 300%. Пора поднимать зарплату.
19:02:34 22-05-2025
Гость (15:56:25 22-05-2025) Главное - подешевел труд на 300%. Пора поднимать зарплату.... это не ваше дело, если вы не инвестор с уникальным каким-то проектом и не уникальный специалист
22:59:59 22-05-2025
Для риэлторов в аду отдельный котел
15:47:56 27-05-2025
застройка таунхаусами всего правого берега (Алт. край) катуни будет, и как проживание/дачи и под сдачу и как хостелы
15:53:57 27-05-2025
Гость (15:47:56 27-05-2025) застройка таунхаусами всего правого берега (Алт. край) катун... Так то Алтайский край на левом берегу Катуни, болезный. На правом РА.