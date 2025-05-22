Цены выросли на 300%. Что происходит на рынке недвижимости в Республике Алтай

В Республике Алтай собираются построить "город в городе", в котором будут жить 13 тысяч человек

22 мая 2025, 09:45, ИА Амител

Большая стройка пришла в Республику Алтай. Эксперты отмечают, что регион переживает сейчас "взлет, как Сочи перед Олимпиадой". В итоге цены на недвижимость в последние годы выросли на 300% и останавливаться не собираются. Из инвесторов же сейчас целая очередь, а власти республики тщательно выбирают, кому позволить вкладывать деньги в "российскую Швейцарию", а кому дать от ворот поворот. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала главный редактор радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул Ирина Прокофьева. Она буквально на днях вернулась с масштабного форума риелторов Altai Realestate – 2025, который проходил на горнолыжном курорте Манжерок. Участие в мероприятии приняли более 500 экспертов, представителей бизнеса и органов власти. Обсуждали острые вопросы рынка недвижимости, инвестиционных возможностей и государственно-частного партнерства. Business FM Барнаул – главный информационный партнер форума. Поэтому Ирина в курсе всего самого интересного, что там было. И рассказывает об этом нам.

Кто в "Переговорке"



Ирина Прокофьева, главный редактор радиостанции "Business FM Барнаул".



Окончила Томский Государственный университет по специальности журналистика, магистратуру Алтайского госуниверситета по профилю "Менеджмент стратегических коммуникаций в рекламе и связях с общественностью", Губернаторскую программу по направлению "Экономика малого и среднего бизнеса".



Имеет 30-летний опыт работы на телевидении в службе информационных программ и 4-х летний опыт работы в политических проектах.



Активно изучает рынок недвижимости, прошла обучение в Академии "Капитал на недвижимости".



Увлечения: Путешествия, горные лыжи.

01:43 "Нашим риелторам очень повезло", – считает Ирина Прокофьева и объясняет почему.

02:09 "Была выездная радиостудия". О том, как Business FM Барнаул работал в Горном Алтае.

02:47 "Взлет, как в Сочи перед Олимпиадой". Почему Сибирский форум риелторов второй год подряд проходит в Манжероке.

04:01 "Стоимость недвижимости выросла на 300%". О том, что сейчас строится в республике.

05:04 Дорого ли простому туристу отдохнуть сегодня в Республике Алтай?

05:39 Что будет с ценами дальше – прогноз экспертов.

06:08 Что за "город в городе" собираются построить в Республике Алтай? "Займет более 80 гектаров, там будут жить более 13 тысяч человек", – рассказывает Ирина.

06:45 Что мешает инвесторам "отойти" подальше от Горно-Алтайска и Маймы.

08:13 Как картинка в интернете расходится с реальностью и что разочаровывает покупателей недвижимости на Алтае.

09:19 "Очень тщательно отбирает". Какие условия выдвигает инвесторам правительство республики.

10:09 О том, как команда нового главы Республики Алтай Андрея Турчака наводит порядок с землей.

11:46 "Эти первопроходцы пойдут в горы". Что будет с малым туристическим бизнесом в республике?

14:15 Как власти собираются бороться с пробками на трассе в Горный?

15:26 "Соединить авиасообщением Горно-Алтайск, Кош-Агач и Усть-Коксу". О хорошем, но призрачном проекте.

17:25 Об итогах форума.

19:11 Вернется ли Сибирский форум риелторов в Алтайский край?