На Алтае может снизиться число плательщиков налога с дохода по вкладам

При этом сами вклады растут

01 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

440 миллионов рублей заплатили жители Алтайского края в виде налогов с дохода по вкладам – такой налог в прошлом году был начислен впервые. Напомним, закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу в январе 2021 года, но 22 марта президент РФ Владимир Путин временно "заморозил" этот механизм. После двухлетнего перерыва налог вернулся.

Руководитель краевой налоговой службы Алексей Легостаев в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул отметил, что, несмотря на растущие вклады, количество плательщиков этого налога может уменьшиться.

"Учитывая, что ставка Центробанка достаточно высокая на сегодняшний день – 21%, 210 тысяч – это сумма, которая не подлежит налогообложению. Поэтому я не удивлюсь, если в этом году у нас количество плательщиков снизится", – сказал он.

Алексей Легостаев подчеркнул, что в 2025 году придется предъявлять налоги за прошлый год, на конец которого ставка составляла 21% – она сформировала необлагаемые доходы 210 тысяч рублей.

"Речь-то идет о вкладах, которые и с начала года осуществлялись. В 2024 году, когда еще ставки были и 10, и 12, и 15%", – говорит руководитель краевой налоговой службы.

По его словам, "многие просто могут выпасть" из налогообложения, поэтому не стоит удивляться тому, что количество плательщиков может уменьшиться.