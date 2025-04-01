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На Алтае может снизиться число плательщиков налога с дохода по вкладам

При этом сами вклады растут

01 апреля 2025, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

440 миллионов рублей заплатили жители Алтайского края в виде налогов с дохода по вкладам – такой налог в прошлом году был начислен впервые. Напомним, закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу в январе 2021 года, но 22 марта президент РФ Владимир Путин временно "заморозил" этот механизм. После двухлетнего перерыва налог вернулся.

Руководитель краевой налоговой службы Алексей Легостаев в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул отметил, что, несмотря на растущие вклады, количество плательщиков этого налога может уменьшиться.

"Учитывая, что ставка Центробанка достаточно высокая на сегодняшний день – 21%, 210 тысяч – это сумма, которая не подлежит налогообложению. Поэтому я не удивлюсь, если в этом году у нас количество плательщиков снизится", – сказал он.

Алексей Легостаев подчеркнул, что в 2025 году придется предъявлять налоги за прошлый год, на конец которого ставка составляла 21% – она сформировала необлагаемые доходы 210 тысяч рублей.

"Речь-то идет о вкладах, которые и с начала года осуществлялись. В 2024 году, когда еще ставки были и 10, и 12, и 15%", – говорит руководитель краевой налоговой службы.

По его словам, "многие просто могут выпасть" из налогообложения, поэтому не стоит удивляться тому, что количество плательщиков может уменьшиться.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Экономика Алтайский край налоги Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 1

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Гость

11:54:41 01-04-2025

Что ж, таков Закон. Легостаев же не против Закона?

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