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Эксперт объяснила, почему жители Алтая вкладывают в банки все больше денег

Главное преимущество вклада — надежность

06 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах внушительную сумму – 400 млрд рублей. Только за 2023 год объем вкладов вырос на треть, а за последние три года – почти на 80%. Эксперт барнаульского отделения Банка России Светлана Гесслер рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул о причинах такого роста.

По ее словам, основной фактор увеличения вкладов – это высокие процентные ставки. В конце декабря – начале января максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках достигала почти 22% годовых.

"Главное отличие вклада от других финансовых инструментов – это его надежность. Деньги на вкладе застрахованы на сумму 1,4 млн рублей. Доход по вкладу гарантирован, и вкладчик получит заранее известную надбавку к своей изначальной сумме", – пояснила Гесслер.

Несмотря на значительный рост вкладов, объем депозитов на одного жителя Алтайского края в среднем составляет 205 тысяч рублей, что почти в два раза меньше среднего показателя по России.

Согласно рейтингу РИА Новости, составленному на основе данных Центробанка и Росстата, лидерами по накоплениям стали Москва (1,7 млн рублей на душу населения), Санкт-Петербург, а также северные регионы – Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.

Алтайский край занял 66-е место в этом рейтинге, а Республика Алтай расположилась на 78-й строчке. Среди регионов с наименьшим объемом вкладов на одного жителя оказались субъекты Северного Кавказа, включая Ингушетию, где средний депозит составляет всего 25 тыс. рублей.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Экономика бизнес банки Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 27

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Филипп Филиппыч

07:25:52 06-02-2025

- "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах внушительную сумму – 400 млрд рублей."--- Страна, не пуганых буратин. Поучительный урок, Сберегательная банка СССР не чему не научила?

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Гость

08:55:59 06-02-2025

Филипп Филиппыч (07:25:52 06-02-2025) - "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах вну... Испуганный Буратин-ты деньги в макароны "вкладываешь"?

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Гость

09:06:28 06-02-2025

Гость (08:55:59 06-02-2025) Испуганный Буратин-ты деньги в макароны "вкладываешь"?... Гость, хочу тебя огорчить. У меня есть своя Банка - стеклянная, с резьбовой крышкой, а в твои макароны, что на твоих ушах, я не вкладываю

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Гость

09:36:31 06-02-2025

Филипп Филиппыч (07:25:52 06-02-2025) - "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах вну... Павловская реформа научила, что от гос-ва сбережения не утаишь ни в стеклянной банке, ни в вентиляции, ни в туалетном бачке.

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Гость

07:31:05 06-02-2025

Палка о двух концах. В 90-х люди в СБЕРе потеряли деньги, которые десятки лет копили.

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Гость

08:54:18 06-02-2025

Мне стыдно за земляков! 66-е место в рейтинге!!! Давайте всех обгоним- берите кредиты и размещайте на депозиты! Так и выйдем в лидеры! Для этого и проценты переплатить не жалко!

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Гость

08:56:40 06-02-2025

С начала всем известных событий снять деньги в банке, особенно валюту, было невозможно. Потом потихоньку начали выдавать и то небольшую сумму. Остальные накопления только в рублях. Курс для снятия был невыгодным.
Решение о запрете выдано Правительством и ЦБ РФ.
И вы продолжаете нести деньги в банк?????

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Гость

11:29:01 06-02-2025

Гость (08:56:40 06-02-2025) С начала всем известных событий снять деньги в банке, особен... ну почему? я сразу после объявления утром раскидала по картам все что было на вкладах и сняла. Это потом начались ограничения. Тут главное не упустить момент. А свои теперь дома, в сейфе

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Гость

09:01:03 06-02-2025

Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только за первые два месяца, потом ставка обычно 7-9% , так что невыгодно нести в банк. Совсем не выгодно.

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Гость

09:13:10 06-02-2025

Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... 3 месяца деньги были под 23,продлил на 3 месяца под 20 % в ВТБ. В СБЕРе год под 16%, потом 8%. 2 месяца прошло в СБЕРе можно под 21. Ты опять новый клиент.

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Гость

12:45:15 06-02-2025

Гость (09:13:10 06-02-2025) 3 месяца деньги были под 23,продлил на 3 месяца под 20 % в В... Понимаю,вы в теме!

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Гость

09:21:56 06-02-2025

Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... А где выгодно? В стеклянной банке под диваном?
20-22% кладешь на 3 месяца (после 12-16, но никак не 7-9). Потом снимаешь и кладешь в другой банк. Банков у нас хватает)

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Гость

09:29:02 06-02-2025

Гость (09:21:56 06-02-2025) А где выгодно? В стеклянной банке под диваном?20-22% кл... С МММ так же было, да я сейчас 2-3 месяца и заберу деньги. Потом ещё разок и всё тэв шоколаде. И у некоторых действительно получилось, даже в МММ 2020

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Гость

12:40:11 06-02-2025

Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... Знаток вкладов,только что звонили из Сбера- предлагали размещение по СберПремьер. На полгода ставка 21,95%-ежемесячное снятие %,либо полгода 23% и проценты в конце срока.

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Гость

12:44:05 06-02-2025

Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... Где вы только умудряетесь такие банки отыскать?

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Олег

09:42:50 06-02-2025

банкиры-профессиональные жулики защищенные законом...

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Musik

09:43:59 06-02-2025

На каждый хитрый болт есть гайка с саморезом.

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ППШариков

09:48:46 06-02-2025

В одну корзину все "яйца" не складывают.)))

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Гость

10:19:18 06-02-2025

Все умные собрались?
Вот есть у чела тыщ 500-600₽ , и куда он с ними кроме депозита побежит? В ипотеку вкладываться?

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Гость

10:28:26 06-02-2025

Гость (10:19:18 06-02-2025) Все умные собрались?Вот есть у чела тыщ 500-600₽ , и куд... Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое надёжное в таком случае это доллары

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Гость

18:00:04 06-02-2025

Гость (10:28:26 06-02-2025) Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое над... 500тр с текущими ценами - это подушка на случай болезни, потери работы, и т.п. эти деньги могут внезапно понадобиться. валюта теперь не актуальна для такого использования. потеряешь на конвертации больше, чем на инфляции. тоже и с золотом, и с ценными бумагами. может быть офз, но тоже сомнительно с такой суммоц

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Гость

18:22:45 06-02-2025

Гость (10:28:26 06-02-2025) Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое над... Погуглите инфляцию доллара. Путь в никуда. Сегодня купите доллары, а через 5 лет на них купите в 2 раза меньше.

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Гость

11:29:35 06-02-2025

Человек взял льготную ипотеку 7% на новостройку, которую давали всем желающим (а была еще 4% для IT и семейная). Вместо досрочного погашения кладет деньги на вклад 22% в тот же банк, где выдали ипотеку. То есть получается в одном банке ипотека и вклад. Например, ипотека 5 млн, вклад 2 млн, проценты по вкладу превышают выплату по ипотеке.
Это и есть причина увеличения вкладов. Так делают все.
Я жил в 91 и помню как запретили снимать деньги в сберкассах и они пропали. Поэтому продать недвижимость и положить деньги в банк это тупость. Но в вышеописанной схеме возможно тоже есть подвох, но пока не понятно где.

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Гость

11:33:17 06-02-2025

Гость (11:29:35 06-02-2025) Например, ипотека 5 млн, вклад 2 млн, проценты по вкладу превышают выплату по ипотеке. А как давно ипотеку стали налом выдавать? Просто я в ипотеках не силен. Вот и интересуюсь.

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Гость

12:22:22 06-02-2025

Гость (11:33:17 06-02-2025) А как давно ипотеку стали налом выдавать? Просто я в ипотека...
Обычная ипотека. Но человек заработал допустим 100 тысяч и кладет их на вклад вместо досрочного погашения. Нет смысла досрочно гасить ипотеку.

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Гость

23:15:30 06-02-2025

Есть у вас сотка, ну и меняйте банки каждые 2-3 месяца и будет у вас круглый год 22 процента

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Гость

08:01:43 07-02-2025

Гость (23:15:30 06-02-2025) Есть у вас сотка, ну и меняйте банки каждые 2-3 месяца и буд... Да откуда у них сотка? Это же заработать надо,а с таким подходом-" да нуууу,это каждые 3 месяца надо искать где нормальные проценты,да перекладывааать....!" - только ныть о низких ставках,даже не открыв интернет и поискав...

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