Эксперт объяснила, почему жители Алтая вкладывают в банки все больше денег
Главное преимущество вклада — надежность
06 февраля 2025, 07:14, ИА Амител
Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах внушительную сумму – 400 млрд рублей. Только за 2023 год объем вкладов вырос на треть, а за последние три года – почти на 80%. Эксперт барнаульского отделения Банка России Светлана Гесслер рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул о причинах такого роста.
По ее словам, основной фактор увеличения вкладов – это высокие процентные ставки. В конце декабря – начале января максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках достигала почти 22% годовых.
"Главное отличие вклада от других финансовых инструментов – это его надежность. Деньги на вкладе застрахованы на сумму 1,4 млн рублей. Доход по вкладу гарантирован, и вкладчик получит заранее известную надбавку к своей изначальной сумме", – пояснила Гесслер.
Несмотря на значительный рост вкладов, объем депозитов на одного жителя Алтайского края в среднем составляет 205 тысяч рублей, что почти в два раза меньше среднего показателя по России.
Согласно рейтингу РИА Новости, составленному на основе данных Центробанка и Росстата, лидерами по накоплениям стали Москва (1,7 млн рублей на душу населения), Санкт-Петербург, а также северные регионы – Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.
Алтайский край занял 66-е место в этом рейтинге, а Республика Алтай расположилась на 78-й строчке. Среди регионов с наименьшим объемом вкладов на одного жителя оказались субъекты Северного Кавказа, включая Ингушетию, где средний депозит составляет всего 25 тыс. рублей.
07:25:52 06-02-2025
- "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах внушительную сумму – 400 млрд рублей."--- Страна, не пуганых буратин. Поучительный урок, Сберегательная банка СССР не чему не научила?
08:55:59 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:25:52 06-02-2025) - "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах вну... Испуганный Буратин-ты деньги в макароны "вкладываешь"?
09:06:28 06-02-2025
Гость (08:55:59 06-02-2025) Испуганный Буратин-ты деньги в макароны "вкладываешь"?... Гость, хочу тебя огорчить. У меня есть своя Банка - стеклянная, с резьбовой крышкой, а в твои макароны, что на твоих ушах, я не вкладываю
09:36:31 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:25:52 06-02-2025) - "Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах вну... Павловская реформа научила, что от гос-ва сбережения не утаишь ни в стеклянной банке, ни в вентиляции, ни в туалетном бачке.
07:31:05 06-02-2025
Палка о двух концах. В 90-х люди в СБЕРе потеряли деньги, которые десятки лет копили.
08:54:18 06-02-2025
Мне стыдно за земляков! 66-е место в рейтинге!!! Давайте всех обгоним- берите кредиты и размещайте на депозиты! Так и выйдем в лидеры! Для этого и проценты переплатить не жалко!
08:56:40 06-02-2025
С начала всем известных событий снять деньги в банке, особенно валюту, было невозможно. Потом потихоньку начали выдавать и то небольшую сумму. Остальные накопления только в рублях. Курс для снятия был невыгодным.
Решение о запрете выдано Правительством и ЦБ РФ.
И вы продолжаете нести деньги в банк?????
11:29:01 06-02-2025
Гость (08:56:40 06-02-2025) С начала всем известных событий снять деньги в банке, особен... ну почему? я сразу после объявления утром раскидала по картам все что было на вкладах и сняла. Это потом начались ограничения. Тут главное не упустить момент. А свои теперь дома, в сейфе
09:01:03 06-02-2025
Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только за первые два месяца, потом ставка обычно 7-9% , так что невыгодно нести в банк. Совсем не выгодно.
09:13:10 06-02-2025
Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... 3 месяца деньги были под 23,продлил на 3 месяца под 20 % в ВТБ. В СБЕРе год под 16%, потом 8%. 2 месяца прошло в СБЕРе можно под 21. Ты опять новый клиент.
12:45:15 06-02-2025
Гость (09:13:10 06-02-2025) 3 месяца деньги были под 23,продлил на 3 месяца под 20 % в В... Понимаю,вы в теме!
09:21:56 06-02-2025
Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... А где выгодно? В стеклянной банке под диваном?
20-22% кладешь на 3 месяца (после 12-16, но никак не 7-9). Потом снимаешь и кладешь в другой банк. Банков у нас хватает)
09:29:02 06-02-2025
Гость (09:21:56 06-02-2025) А где выгодно? В стеклянной банке под диваном?20-22% кл... С МММ так же было, да я сейчас 2-3 месяца и заберу деньги. Потом ещё разок и всё тэв шоколаде. И у некоторых действительно получилось, даже в МММ 2020
12:40:11 06-02-2025
Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... Знаток вкладов,только что звонили из Сбера- предлагали размещение по СберПремьер. На полгода ставка 21,95%-ежемесячное снятие %,либо полгода 23% и проценты в конце срока.
12:44:05 06-02-2025
Гость (09:01:03 06-02-2025) Думают им там по вкладам насчитают 24 % годовых. Но только з... Где вы только умудряетесь такие банки отыскать?
09:42:50 06-02-2025
банкиры-профессиональные жулики защищенные законом...
09:43:59 06-02-2025
На каждый хитрый болт есть гайка с саморезом.
09:48:46 06-02-2025
В одну корзину все "яйца" не складывают.)))
10:19:18 06-02-2025
Все умные собрались?
Вот есть у чела тыщ 500-600₽ , и куда он с ними кроме депозита побежит? В ипотеку вкладываться?
10:28:26 06-02-2025
Гость (10:19:18 06-02-2025) Все умные собрались?Вот есть у чела тыщ 500-600₽ , и куд... Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое надёжное в таком случае это доллары
18:00:04 06-02-2025
Гость (10:28:26 06-02-2025) Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое над... 500тр с текущими ценами - это подушка на случай болезни, потери работы, и т.п. эти деньги могут внезапно понадобиться. валюта теперь не актуальна для такого использования. потеряешь на конвертации больше, чем на инфляции. тоже и с золотом, и с ценными бумагами. может быть офз, но тоже сомнительно с такой суммоц
18:22:45 06-02-2025
Гость (10:28:26 06-02-2025) Как показывает практика за последние почти 40 лет. Самое над... Погуглите инфляцию доллара. Путь в никуда. Сегодня купите доллары, а через 5 лет на них купите в 2 раза меньше.
11:29:35 06-02-2025
Человек взял льготную ипотеку 7% на новостройку, которую давали всем желающим (а была еще 4% для IT и семейная). Вместо досрочного погашения кладет деньги на вклад 22% в тот же банк, где выдали ипотеку. То есть получается в одном банке ипотека и вклад. Например, ипотека 5 млн, вклад 2 млн, проценты по вкладу превышают выплату по ипотеке.
Это и есть причина увеличения вкладов. Так делают все.
Я жил в 91 и помню как запретили снимать деньги в сберкассах и они пропали. Поэтому продать недвижимость и положить деньги в банк это тупость. Но в вышеописанной схеме возможно тоже есть подвох, но пока не понятно где.
11:33:17 06-02-2025
Гость (11:29:35 06-02-2025) Например, ипотека 5 млн, вклад 2 млн, проценты по вкладу превышают выплату по ипотеке. А как давно ипотеку стали налом выдавать? Просто я в ипотеках не силен. Вот и интересуюсь.
12:22:22 06-02-2025
Гость (11:33:17 06-02-2025) А как давно ипотеку стали налом выдавать? Просто я в ипотека...
Обычная ипотека. Но человек заработал допустим 100 тысяч и кладет их на вклад вместо досрочного погашения. Нет смысла досрочно гасить ипотеку.
23:15:30 06-02-2025
Есть у вас сотка, ну и меняйте банки каждые 2-3 месяца и будет у вас круглый год 22 процента
08:01:43 07-02-2025
Гость (23:15:30 06-02-2025) Есть у вас сотка, ну и меняйте банки каждые 2-3 месяца и буд... Да откуда у них сотка? Это же заработать надо,а с таким подходом-" да нуууу,это каждые 3 месяца надо искать где нормальные проценты,да перекладывааать....!" - только ныть о низких ставках,даже не открыв интернет и поискав...