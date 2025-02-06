Эксперт объяснила, почему жители Алтая вкладывают в банки все больше денег

Главное преимущество вклада — надежность

06 февраля 2025, 07:14, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края хранят на банковских депозитах внушительную сумму – 400 млрд рублей. Только за 2023 год объем вкладов вырос на треть, а за последние три года – почти на 80%. Эксперт барнаульского отделения Банка России Светлана Гесслер рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул о причинах такого роста.

По ее словам, основной фактор увеличения вкладов – это высокие процентные ставки. В конце декабря – начале января максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках достигала почти 22% годовых.

"Главное отличие вклада от других финансовых инструментов – это его надежность. Деньги на вкладе застрахованы на сумму 1,4 млн рублей. Доход по вкладу гарантирован, и вкладчик получит заранее известную надбавку к своей изначальной сумме", – пояснила Гесслер.

Несмотря на значительный рост вкладов, объем депозитов на одного жителя Алтайского края в среднем составляет 205 тысяч рублей, что почти в два раза меньше среднего показателя по России.

Согласно рейтингу РИА Новости, составленному на основе данных Центробанка и Росстата, лидерами по накоплениям стали Москва (1,7 млн рублей на душу населения), Санкт-Петербург, а также северные регионы – Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Камчатский край.

Алтайский край занял 66-е место в этом рейтинге, а Республика Алтай расположилась на 78-й строчке. Среди регионов с наименьшим объемом вкладов на одного жителя оказались субъекты Северного Кавказа, включая Ингушетию, где средний депозит составляет всего 25 тыс. рублей.