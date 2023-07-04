Более 400 засоров в канализации устраняют за месяц сотрудники водоканала в Барнауле

Их может быть намного меньше, если не кидать в канализацию того, что не положено

04 июля 2023, 12:05, ИА Амител LjN8KbaLG

Промывка сетей / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С начала 2023 года специалисты "Росводоканал Барнаул" устранили более 25 тыс. засоров – в среднем это не менее 10 вызовов за день. Аварийные бригады водоканала работают круглосуточно.

Какую работу проводит водоканал?

На борьбу с засорами выходит мощная каналопромывочная техника из автопарка барнаульского водоканала. Эти машины позволяют эффективно проводить промывку даже на трубопроводах большого диаметра. Чаще всего такие работы осуществляются на коммуникациях, отводящих стоки от многоэтажных домов. С начала года специалисты уже промыли почти 150 км сетей.

В качестве профилактики образования засоров "Росводоканал Барнаул" регулярно осуществляет промывку сетей, однако и жителям необходимо помнить и соблюдать правила пользования канализацией.

Что нельзя сбрасывать в канализацию?

"В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы", – напомнил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Куда обращаться, если возник засор?

Обратиться в "Росводоканал Барнаул", если вы столкнулись с засором или другой проблемой на сетях водоснабжения или водоотведения, можно по круглосуточному номеру кол-центра 500-101.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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