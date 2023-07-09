Более 400 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

С начала эпидсезона в поликлиники с жалобами на присасывание обратились уже более 6 тысяч человек

09 июля 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадали 422 жителя Алтайского края, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 6652 человека, в том числе 1586 детей. В Барнауле зарегистрировали 2334 пострадавших, из них 376 детей.

"Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение", – рассказали в ведомстве.

Сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего теплого времени года, отметили в Роспотребнадзоре.