Улицы Барнаула снова обрабатывают от комаров

Препарат, который используют для этого, не опасен для людей

07 июля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле приступили к повторной обработке улиц от комаров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Дезинсекцию провели на площади Победы, Обском бульваре в Нагорном парке, вдоль аллеи по проспекту Ленина, а также на других территориях.

Отмечается, что препарат, используемый для обработки улиц, безопасен для людей.

Также городские власти сообщили о том, что проведут обработку береговых зон, где формируются личинки насекомых.