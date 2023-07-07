Улицы Барнаула снова обрабатывают от комаров
Препарат, который используют для этого, не опасен для людей
07 июля 2023, 10:16, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
В Барнауле приступили к повторной обработке улиц от комаров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Дезинсекцию провели на площади Победы, Обском бульваре в Нагорном парке, вдоль аллеи по проспекту Ленина, а также на других территориях.
Отмечается, что препарат, используемый для обработки улиц, безопасен для людей.
Также городские власти сообщили о том, что проведут обработку береговых зон, где формируются личинки насекомых.
15:10:10 07-07-2023
Меня на пр.Ленина сегодня днем укусили 2 комара
21:24:33 07-07-2023
И когда была первая обработка? По условиям торгов - должны были оповестить. Почему только эти территории? За 800 000 можно было и по 5 раз обработать или больше территорий опрыскать.