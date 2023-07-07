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Улицы Барнаула снова обрабатывают от комаров

Препарат, который используют для этого, не опасен для людей

07 июля 2023, 10:16, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле приступили к повторной обработке улиц от комаров. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Дезинсекцию провели на площади Победы, Обском бульваре в Нагорном парке, вдоль аллеи по проспекту Ленина, а также на других территориях.

Отмечается, что препарат, используемый для обработки улиц, безопасен для людей. 

Также городские власти сообщили о том, что проведут обработку береговых зон, где формируются личинки насекомых.

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Комментарии 2

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Гость

15:10:10 07-07-2023

Меня на пр.Ленина сегодня днем укусили 2 комара

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Гость

21:24:33 07-07-2023

И когда была первая обработка? По условиям торгов - должны были оповестить. Почему только эти территории? За 800 000 можно было и по 5 раз обработать или больше территорий опрыскать.

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