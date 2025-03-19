Более 440 млн рублей выделили на софинансирование путевок в детские лагеря на Алтае

Сумма компенсации детям до 15 лет выросла до 14,8 тысячи рублей

19 марта 2025, 17:30, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: из архива amic.ru

На софинансирование путевок в детские лагеря в Алтайском крае в этом году выделили 443,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Виктор Томенко.

Он отметил, что сумма компенсации за путевку в лагерь детям до 15 лет выросла с 13 450 до 14 800 рублей. Кроме того, сумма компенсации для многодетных семей, которые отправляют отдыхать трех и более детей, увеличилась до 29 600 рублей.

"Важное значение имеет и безопасность отдыха, и комфорт, и событийное наполнение. В сети лагерей края несколько десятков организаций. Перед началом сезона все хотя бы понемногу обновляются. Наши краевые организации работают и над программами. У ребят есть возможности проявить себя и в спорте, и в творчестве", – заявил Томенко.

Губернатор подчеркнул, что заявки можно будет подавать с 1 апреля. Для этого следует воспользоваться региональной информационной системой "Детский отдых". Любые вопросы можно задать, позвонив на горячую линию 8 961 983 99 20.