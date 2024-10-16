НОВОСТИОбщество

Лагерь для взрослых работает в Алтайском крае

Эксперты уверены, что эта сфера бизнеса будет расширяться

16 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/930432
Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/930432

В Алтайском крае "лагерные" смены для взрослых проводят в санатории "Сосновый бор" и детском лагере "Орленок". Опыт оказался успешным, но осенью из-за недобора участников смену перенесли, сообщает Business FM Барнаул.

"Люди в возрасте 25-45 лет интересуются возможностью вернуться в атмосферу детских лагерей 90-х и 2000-х. Они просят больше активности, чем предлагает санаторий или гостиница. Мы предлагаем им быть вовлеченными в группы, проходя регистрацию, знакомясь с вожатыми и посещая мероприятия, такие как игра "Ты мой новый герой", открытая линейка, квесты и подготовка к вечеркам. Цена фиксированная – 9800 рублей за два с половиной дня. Для нас это сопоставимо с детским лагерем", – рассказал Никита Ельцов, руководитель отдела продаж и маркетинга.

Цены на лагерный отдых варьируются от 12 до 40 тысяч рублей, по данным Life. Однако, как утверждает Алексей Филатов, организатор коротких смен для взрослых, этот бизнес держится на вдохновении, а не на прибыли.

"Мы собираем команды из 15-20 человек в возрасте 25-28 лет с педагогическим образованием. Наша команда из Кургана, и мы уже посетили 18 городов и планируем расширяться. В Барнаул приезжаем в первый раз. Стоимость билета с проживанием и питанием составляет около 5000 рублей, что, на мой взгляд, немного занижено. Люди забывают обо всех заботах и получают удовольствие, как в детстве", – рассказал Филатов.

В Кемерове есть проект More Amore Camp, предлагающий отдых, духовные практики и психологические консультации. Анастасия Брель работает над проектом уже девять лет. Однако цена может быть высокой, например, восьмидневная программа "Короли лета" стоила 160 тысяч рублей.

"Темы меняются в зависимости от смены. Они философские и мировоззренческие, включая темы денег, отношений и самореализации. В команде есть психологи, йога-тичеры, коучи и режиссер. Участники узнают о себе через театральные формы и видеопортреты. Мы предлагаем им игры, квесты и серьезный опыт, такой как медитация, углехождение и саунд-хилинг", – добавила Анастасия Брель.

Отдых как в детстве необходим всем, независимо от возраста. Предприниматели уверены, что эта сфера будет расширяться.

Алтайский край отдых и развлечения

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

08:53:09 16-10-2024

"9800 рублей за два с половиной дня. Для нас это сопоставимо с детским лагерем"
9800*7 (примерно 17 дней)=68600 руб.
Отель 7*?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:47 16-10-2024

Маленькая собачка до старости щенок...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:08 16-10-2024

Мне 45. Со своим анкаголем можно? А вожатым сколько лет?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:38 16-10-2024

Цена фиксированная – 9800 рублей за два с половиной дня..
За десятку два дня сидеть у забора и ждать когда приедут родители, или бегать в деревню, покупать старшим ребятам папиросы и портвейн ???

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:25 16-10-2024

Про лагеря для взрослых помнится писал такой с окончанием фамилии на -"цын"

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:51 16-10-2024

Лагерь для взрослых --------- Ну название вселяет оптимизм😁

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:16 16-10-2024

ЛИУ №1. Добро пожаловать!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:48 17-10-2024

Гость (09:59:16 16-10-2024) ЛИУ №1. Добро пожаловать! ... Ну зачем сразу туббольница? Пионерлагерь ик-3 к вашим услугам))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:38 16-10-2024

А это вообще нормально, когда люди самого продуктивного возраста (25-45 лет) ?! хотят вернуться в детство?.. 😁 что про это думают психологи, интересно?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:35 16-10-2024

Нам на уроках истории рассказывали про лагеря для взрослых

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:20 16-10-2024

Гость (10:38:35 16-10-2024) Нам на уроках истории рассказывали про лагеря для взрослых... Вам всё врали!...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:52 16-10-2024

Гость (12:56:20 16-10-2024) Вам всё врали!...... А вот нет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:02 16-10-2024

у турков очень популярны подобные "лагеря" для взрослых. Только смены не в санаториях а-ля "Бобровый лес", а в крутых отелях

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:32 16-10-2024

Короче там все по взрослому. Бухлишко, девочки и т.д. Все включено.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:51 16-10-2024

написали бы контакты, куда звонить, записаться))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:50 16-10-2024

!вернуться в атмосферу детских лагерей 90-х и 2000-х.!+++ вот ведь заразы... а я в 80-х в пионерских лагерях отдыхал. мне теперь нельзя?...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

12:09:57 16-10-2024

Занятие для ностальгирующих, тех кому настоящее не по душе, та ещё компания будет.... Радует, что таких не много и по осени недосчитались.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:48 16-10-2024

Лагеря, лагеря! Сколько их на просторах страны? Что другое название нельзя придумать?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:34 16-10-2024

как жаль, что у вас слово camp (лагерь) ассоциируется с тюремным режимом и всевозможной дуростью. А реально, это очень интересно. Активный отдых на природе. Но не как вы привыкли в Горном : "в деревне побухать, шашлыки и баня", а без бухла в веселой компании с различными активностями. Новые знакомства. Но у вас только зубоскальство

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:33:06 16-10-2024

А реально, это очень интересно----- что интересно то?) парами за ручку ходить по команде вожатого в столовую в 45 то лет?) это что то сродни квадробингу, только в профиль))

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров