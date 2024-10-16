Лагерь для взрослых работает в Алтайском крае

Эксперты уверены, что эта сфера бизнеса будет расширяться

16 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Люди / Фото: pxhere.com/ru/photo/930432

В Алтайском крае "лагерные" смены для взрослых проводят в санатории "Сосновый бор" и детском лагере "Орленок". Опыт оказался успешным, но осенью из-за недобора участников смену перенесли, сообщает Business FM Барнаул.

"Люди в возрасте 25-45 лет интересуются возможностью вернуться в атмосферу детских лагерей 90-х и 2000-х. Они просят больше активности, чем предлагает санаторий или гостиница. Мы предлагаем им быть вовлеченными в группы, проходя регистрацию, знакомясь с вожатыми и посещая мероприятия, такие как игра "Ты мой новый герой", открытая линейка, квесты и подготовка к вечеркам. Цена фиксированная – 9800 рублей за два с половиной дня. Для нас это сопоставимо с детским лагерем", – рассказал Никита Ельцов, руководитель отдела продаж и маркетинга.

Цены на лагерный отдых варьируются от 12 до 40 тысяч рублей, по данным Life. Однако, как утверждает Алексей Филатов, организатор коротких смен для взрослых, этот бизнес держится на вдохновении, а не на прибыли.

"Мы собираем команды из 15-20 человек в возрасте 25-28 лет с педагогическим образованием. Наша команда из Кургана, и мы уже посетили 18 городов и планируем расширяться. В Барнаул приезжаем в первый раз. Стоимость билета с проживанием и питанием составляет около 5000 рублей, что, на мой взгляд, немного занижено. Люди забывают обо всех заботах и получают удовольствие, как в детстве", – рассказал Филатов.

В Кемерове есть проект More Amore Camp, предлагающий отдых, духовные практики и психологические консультации. Анастасия Брель работает над проектом уже девять лет. Однако цена может быть высокой, например, восьмидневная программа "Короли лета" стоила 160 тысяч рублей.

"Темы меняются в зависимости от смены. Они философские и мировоззренческие, включая темы денег, отношений и самореализации. В команде есть психологи, йога-тичеры, коучи и режиссер. Участники узнают о себе через театральные формы и видеопортреты. Мы предлагаем им игры, квесты и серьезный опыт, такой как медитация, углехождение и саунд-хилинг", – добавила Анастасия Брель.

Отдых как в детстве необходим всем, независимо от возраста. Предприниматели уверены, что эта сфера будет расширяться.