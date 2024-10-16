Лагерь для взрослых работает в Алтайском крае
Эксперты уверены, что эта сфера бизнеса будет расширяться
16 октября 2024, 08:05, ИА Амител
В Алтайском крае "лагерные" смены для взрослых проводят в санатории "Сосновый бор" и детском лагере "Орленок". Опыт оказался успешным, но осенью из-за недобора участников смену перенесли, сообщает Business FM Барнаул.
"Люди в возрасте 25-45 лет интересуются возможностью вернуться в атмосферу детских лагерей 90-х и 2000-х. Они просят больше активности, чем предлагает санаторий или гостиница. Мы предлагаем им быть вовлеченными в группы, проходя регистрацию, знакомясь с вожатыми и посещая мероприятия, такие как игра "Ты мой новый герой", открытая линейка, квесты и подготовка к вечеркам. Цена фиксированная – 9800 рублей за два с половиной дня. Для нас это сопоставимо с детским лагерем", – рассказал Никита Ельцов, руководитель отдела продаж и маркетинга.
Цены на лагерный отдых варьируются от 12 до 40 тысяч рублей, по данным Life. Однако, как утверждает Алексей Филатов, организатор коротких смен для взрослых, этот бизнес держится на вдохновении, а не на прибыли.
"Мы собираем команды из 15-20 человек в возрасте 25-28 лет с педагогическим образованием. Наша команда из Кургана, и мы уже посетили 18 городов и планируем расширяться. В Барнаул приезжаем в первый раз. Стоимость билета с проживанием и питанием составляет около 5000 рублей, что, на мой взгляд, немного занижено. Люди забывают обо всех заботах и получают удовольствие, как в детстве", – рассказал Филатов.
В Кемерове есть проект More Amore Camp, предлагающий отдых, духовные практики и психологические консультации. Анастасия Брель работает над проектом уже девять лет. Однако цена может быть высокой, например, восьмидневная программа "Короли лета" стоила 160 тысяч рублей.
"Темы меняются в зависимости от смены. Они философские и мировоззренческие, включая темы денег, отношений и самореализации. В команде есть психологи, йога-тичеры, коучи и режиссер. Участники узнают о себе через театральные формы и видеопортреты. Мы предлагаем им игры, квесты и серьезный опыт, такой как медитация, углехождение и саунд-хилинг", – добавила Анастасия Брель.
Отдых как в детстве необходим всем, независимо от возраста. Предприниматели уверены, что эта сфера будет расширяться.
08:53:09 16-10-2024
"9800 рублей за два с половиной дня. Для нас это сопоставимо с детским лагерем"
9800*7 (примерно 17 дней)=68600 руб.
Отель 7*?
09:12:47 16-10-2024
Маленькая собачка до старости щенок...
09:13:08 16-10-2024
Мне 45. Со своим анкаголем можно? А вожатым сколько лет?
09:14:38 16-10-2024
Цена фиксированная – 9800 рублей за два с половиной дня..
За десятку два дня сидеть у забора и ждать когда приедут родители, или бегать в деревню, покупать старшим ребятам папиросы и портвейн ???
09:31:25 16-10-2024
Про лагеря для взрослых помнится писал такой с окончанием фамилии на -"цын"
09:51:51 16-10-2024
Лагерь для взрослых --------- Ну название вселяет оптимизм😁
09:59:16 16-10-2024
ЛИУ №1. Добро пожаловать!
09:00:48 17-10-2024
Гость (09:59:16 16-10-2024) ЛИУ №1. Добро пожаловать! ... Ну зачем сразу туббольница? Пионерлагерь ик-3 к вашим услугам))
10:12:38 16-10-2024
А это вообще нормально, когда люди самого продуктивного возраста (25-45 лет) ?! хотят вернуться в детство?.. 😁 что про это думают психологи, интересно?
10:38:35 16-10-2024
Нам на уроках истории рассказывали про лагеря для взрослых
12:56:20 16-10-2024
Гость (10:38:35 16-10-2024) Нам на уроках истории рассказывали про лагеря для взрослых... Вам всё врали!...
16:29:52 16-10-2024
Гость (12:56:20 16-10-2024) Вам всё врали!...... А вот нет
10:53:02 16-10-2024
у турков очень популярны подобные "лагеря" для взрослых. Только смены не в санаториях а-ля "Бобровый лес", а в крутых отелях
11:43:32 16-10-2024
Короче там все по взрослому. Бухлишко, девочки и т.д. Все включено.
11:55:51 16-10-2024
написали бы контакты, куда звонить, записаться))
11:59:50 16-10-2024
!вернуться в атмосферу детских лагерей 90-х и 2000-х.!+++ вот ведь заразы... а я в 80-х в пионерских лагерях отдыхал. мне теперь нельзя?...
12:09:57 16-10-2024
Занятие для ностальгирующих, тех кому настоящее не по душе, та ещё компания будет.... Радует, что таких не много и по осени недосчитались.
12:17:48 16-10-2024
Лагеря, лагеря! Сколько их на просторах страны? Что другое название нельзя придумать?
16:08:34 16-10-2024
как жаль, что у вас слово camp (лагерь) ассоциируется с тюремным режимом и всевозможной дуростью. А реально, это очень интересно. Активный отдых на природе. Но не как вы привыкли в Горном : "в деревне побухать, шашлыки и баня", а без бухла в веселой компании с различными активностями. Новые знакомства. Но у вас только зубоскальство
16:33:06 16-10-2024
А реально, это очень интересно----- что интересно то?) парами за ручку ходить по команде вожатого в столовую в 45 то лет?) это что то сродни квадробингу, только в профиль))