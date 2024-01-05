Более 50 стран. Украина получила военную помощь на 200 млрд долларов с начала СВО
В зону спецоперации прибыли 13 тысяч наемников
05 января 2024, 20:13, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Военную помощь Украине с начала спецоперации оказали 54 страны. Общий объем поддержки составил 203 миллиарда долларов. Такие данные привели в Минобороны РФ.
В частности, иностранные государства отправили ВСУ более 1,6 тысячи единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, 5,2 тысячи единиц бронетанкового вооружения и 23 тысячи беспилотников.
В ведомстве также сообщили, что в зону СВО прибыли более 13 тысяч наемников, из них 8,5 тысячи – из Европы. Сейчас воюет только 1,9 тысячи иностранных боевиков – остальные либо уничтожены, либо сбежали.
21:26:47 05-01-2024
Не имей 100 рублей ...
07:54:25 06-01-2024
Гость (21:26:47 05-01-2024) Не имей 100 рублей ...... Там-то настоящие друзья...Трупов понадбавят.
11:15:40 06-01-2024
Гость (07:54:25 06-01-2024) Там-то настоящие друзья...Трупов понадбавят.... Друзей не надо иметь с друзьями нужно дружить. Меняй своих "настоящих" на "простых"
22:24:34 06-01-2024
Если бы у Украины не было 50 друзей, мы бы давно победили. Где нам взять столько друзей?