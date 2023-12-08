Прекратить огонь. Почему мир зовет Россию и Украину за стол переговоров?

Эксперты оценили вероятность мирных соглашений между Москвой и Киевом

08 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В последние дни поступает все больше сигналов о возможности начала мирных переговоров между Россией и Украиной. Сообщения об этом исходят не только от западных политиков, которых "самостийники" порядком утомили своей назойливостью, но и от российских политиков, СМИ. Президент РФ Владимир Путин на протяжении последних месяцев несколько раз заявлял о готовности к диалогу, его пресс-секретарь Дмитрий Песков постоянно отвечает на подобные вопросы журналистов. Что стоит за этими сообщениями? Появились ли основания для начала мирного урегулирования украинского конфликта? На эти и другие вопросы попытался ответить журналист amic.ru Андрей Магас.

О переговорах с надеждой

Наблюдатели отмечают участившиеся в западной прессе материалы с критикой Зеленского, в которых содержатся намеки на необходимость переговоров. Но такого рода публикации все чаще стали выдавать и российские СМИ. Скажем, 5 декабря "Известия", со ссылкой на высокопоставленный источник, сообщили, что Москва готова к переговорному процессу, в том числе на территории западного государства. Но главное, указывается в материале, чтобы соответствующую готовность проявили Запад и Украина. "Мы ни за кем бегать не собираемся", – решительно заявил источник газеты.

По словам политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, практически любые сообщения о мирных переговорах всячески поддерживаются и разгоняются частью российских граждан.

"Эти люди просто хотят окончания боевых действий. Кто-то потерял близких в этом конфликте, кто-то переживает за тех, кто воюет. Некоторая часть потеряла деньги, собственность за рубежом. Данная часть населения с надеждой воспринимает любые сообщения о возможности мирных переговоров и способствует их распространению своими силами и какими-то ресурсами", – пояснил он amic.ru.

Одной из возможных площадок для обсуждения мирного процесса, по мнению авторов публикаций, может стать Будапешт. Еще в октябре 2023-го глава венгерского МИД Петр Сийярто заявил РИА Новости, что его страна готова принять у себя переговоры представителей РФ и Украины, если с их стороны будет соответствующее желание.

"Вы можете быть посредником исключительно в том случае, если обе стороны хотят этого. Так что это от нас не зависит", – ответил он на вопрос агентства.

Стоит напомнить, что еще в феврале Сийярто призвал ООН выступить посредником в украинском конфликте. Причем на специальной сессии Генеральной ассамблеи организации он заявил, что переговоры по урегулированию данного кризиса должны вести Москва и Вашингтон.

Киев по-прежнему против. Почти

Как известно, первая попытка переговоров была предпринята еще в феврале 2022-го, когда российская и украинская делегации встретились в Белоруссии. Затем последовало несколько переговорных раундов в Турции, по видеосвязи, но в мае того же года стороны признали невозможность договориться о чем-либо и контакты были прекращены.

После этого переговорная тема вообще исчезла из медийной повестки во всем мире. Тем более что в апреле 2022-го глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в соцсетях заявил, что российско-украинский конфликт должен быть выигран на поле боя.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что готовы к переговорам о мире и обвиняли противоположную сторону в нежелании договариваться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков постоянно отвечал журналистам на подобные вопросы. Вот и 6 декабря он заявил "Известиям", что западная и украинская стороны отвергают политико-дипломатические средства урегулирования конфликта, поэтому ведутся боевые действия.

"Для нас главное – достичь наших целей, которые стоят перед нами и, конечно, предпочтительно достижение этих целей политико-дипломатическими средствами. Но когда Запад и украинцы отвергают эти методы, тогда продолжается СВО", – сказал представитель главы государства.

Заявления Дмитрия Пескова, по мнению политолога, участника Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдана Безпалько, можно считать своего рода ответом на различные информационные вбросы.

"Он просто заявляет, что Москва не против политического решения конфликта и переговорного процесса, но сейчас для этого нет никаких условий", – сказал политолог amic.ru.

Зато в Киеве до недавнего времени настойчиво отрицали возможность переговоров с Москвой. Совсем недавно, 21 ноября в интервью британской газете The Sun президент Зеленский подтвердил неизменность своей позиции.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет", – заявил украинский лидер.

Правда, уже спустя три дня, 24 ноября, заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила изданию "Цензор. Нет", что мирное соглашение возможно, но Киев на него не пойдет без выплаты репараций. По ее словам, команда Зеленского совместно с западными партнерами занимается разработкой компенсационного механизма, который будет предложено создать в рамках многостороннего международного соглашения, он будет включать, среди прочего, образование спецкомиссии и соответствующего фонда.

Тройной тупик Украины

Разговоры украинской стороны о мире (разумеется, с упоминанием репараций и возвращения к границам 1991 года) понятны – сократилась поддержка Киева со стороны США, Евросоюза, к тому же на поле боя ситуация меняется не в пользу ВСУ. Как пишет американское издание Axios, Украина оказалась в тройном тупике, который "ставит под угрозу будущее страны".

"Путин сделал верную ставку на то, что наступательный импульс российской армии продержится дольше готовности западных политиков поддерживать Украину. В прошлом месяце главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist признал, что "глубокого и красивого прорыва не будет". Согласно анализу The Washington Post, неудаче Киева на передовой способствовала нехватка авиации, в то время как у России имеются дешевые дроны и множество мин", – говорится в материале издания.

К внешнеполитическим и военным проблемам Киева добавляются внутренние противоречия. Как отмечает военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров, есть множество признаков, указывающих на то, что Вашингтон сейчас лихорадочно ищет замену Зеленскому.

"Не случайно США настаивают на проведении выборов в следующем году: если бы нынешний президент их устраивал, этого требования не звучало бы. В Вашингтоне понимают, что в случае бунта на Украине Зеленский ситуацию в стране просто не удержит – это сможет сделать авторитетный волевой человек в военной форме, то есть главком Залужный", – пояснил он amic.ru.

Оснований для переговоров у Москвы сейчас нет?

Проживающий в России украинский политик, лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает , что "России вообще нет смысла сейчас договариваться с режимом Зеленского хоть о чем-нибудь".

"Команда киевских комиков не раз показала свое умение валять дурака в важнейших переговорах о судьбе своей страны. Они сами признали, что их решение зависит не от интересов граждан Украины, а от хотелок западных хозяев, а потому Москве логично было бы говорить именно с ними", – отметил он.

Сергей Марков убежден, что никакого "зондирования почвы" для переговоров Россия не ведет.

"Это допустимо в том случае, если найдутся те, кто в руководстве страны не против таких поисков. Но о таких людях мы знаем. Поэтому вряд ли кто-то там старается навести мосты", – сказал он.

Богдан Безпалько считает, что в сегодня в СМИ вбрасывается немало сообщений, призванных убедить Москву в том, что Украина находится на грани катастрофы, и добиться передышки в боевых действиях.

"Пытаются создать впечатление, что Россия скоро достигнет легкой победы и нет смысла предпринимать какие-то серьезные усилия в дальнейшем. Но такая заморозка конфликта даст возможность США получить передышку на предвыборный год, когда демократы смогут представить прекращение боевых действий в качестве своего достижения", – пояснил он.

По словам собеседника, после выборов в США, самой Украине наверняка последует накачка киевского режима оружием и различными активами, а затем начнется очередной "контрнаступ".