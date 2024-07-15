Более 500 человек эвакуировали с шести баз отдыха в Краснодарском крае из-за пожара

Сообщается об одном пострадавшем

15 июля 2024, 08:29, ИА Амител

Тушение лесного пожара / Кадр из видео: МЧС Краснодарского края

С баз отдыха из-за лесного пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском эвакуировали более 500 человек, сообщает оперштаб по Краснодарскому краю.

Людей заблаговременно вывезли в безопасные места с баз "Моряк", "Голубая волна", "Энергетик", "Строитель", "Романтик" и "Спутник".

Для отдыхающих подготовили три пункта временного размещения на 400 мест. Однако пока задействовали только один ПВР в селе Абрау-Дюрсо, там разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.

По последним данным МЧС Кубани, площадь пожара составляет 62 га. Огонь прошелся по территориям баз отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель".

"Огнем повреждены 11 строений на территории базы отдыха "Романтик". Сухая растительность горела на двух других базах отдыха. Общая площадь лесного пожара составляет 62 га", – рассказали в ведомстве.

Также сообщается об одном пострадавшем, однако от госпитализации он отказался. Тушение пламени продолжается, в том числе с помощью авиации.