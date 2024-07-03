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Директор барнаульского зоопарка назвал причину пожара в "Лесной сказке"

По словам Сергея Писарева, территорию после происшествия приведут в порядок

03 июля 2024, 11:45, ИА Амител

Сергей Писарев / Кадр из видео: "Лесная сказка"
Сергей Писарев / Кадр из видео: "Лесная сказка"

Причиной ночного пожара в барнаульской "Лесной сказке" стало короткое замыкание, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.

По его словам, возгорание случилось в старой постройке и никто не пострадал. Он поблагодарил сотрудников МЧС за профессионализм и отметил, что в скором времени на месте происшествия наведут порядок.

"Любой пожар приводит к наведению порядка. Мы очистим территорию от ненужного хлама и все будет хорошо", – сказал он.

Пожар в "Лесной сказке" потушили в ночь на 3 июля. Пройденная огнем площадь составила около 30 "квадратов".

Барнаул Пожары Барнаульский зоопарк

Комментарии 5

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Гость

12:05:47 03-07-2024

Двусмысленное заявление. Чья собственность этот "хлам"?

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Гость

12:31:39 03-07-2024

это как

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Гость

12:49:26 03-07-2024

Гость (12:31:39 03-07-2024) это как... молча. а лисички взяли спички... ну а результат мы видим))

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Мусик

12:57:03 03-07-2024

о причинах как всегда:
ХЗ, КЗ.

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Гость

15:23:45 03-07-2024

Сомнительный пожар, наводит на подозрения..............

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