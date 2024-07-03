Директор барнаульского зоопарка назвал причину пожара в "Лесной сказке"
По словам Сергея Писарева, территорию после происшествия приведут в порядок
03 июля 2024, 11:45, ИА Амител
Сергей Писарев / Кадр из видео: "Лесная сказка"
Причиной ночного пожара в барнаульской "Лесной сказке" стало короткое замыкание, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев.
По его словам, возгорание случилось в старой постройке и никто не пострадал. Он поблагодарил сотрудников МЧС за профессионализм и отметил, что в скором времени на месте происшествия наведут порядок.
"Любой пожар приводит к наведению порядка. Мы очистим территорию от ненужного хлама и все будет хорошо", – сказал он.
Пожар в "Лесной сказке" потушили в ночь на 3 июля. Пройденная огнем площадь составила около 30 "квадратов".
12:05:47 03-07-2024
Двусмысленное заявление. Чья собственность этот "хлам"?
12:31:39 03-07-2024
это как
12:49:26 03-07-2024
Гость (12:31:39 03-07-2024) это как... молча. а лисички взяли спички... ну а результат мы видим))
12:57:03 03-07-2024
о причинах как всегда:
ХЗ, КЗ.
15:23:45 03-07-2024
Сомнительный пожар, наводит на подозрения..............