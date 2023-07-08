Более 500 человек застряли на алтайской горе из-за грязевого потопа

Сель окружал круглогодичный горнолыжный курорт

08 июля 2023, 19:45, ИА Амител

Кадры: Readovka

В селе Манжерок Республики Алтай 7 июля сошел сель с горы Синюха, пишет Readovka.

Потоки воды и грязи окружали круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный в 20 минутах езды от Горно-Алтайска.

По словам очевидца, на горе застревали порядка 500 человек.

При этом еще накануне там также оказывались в западне несколько жителей Кузбасса. Их вывозили спасатели, отмечает канал.

"НГА" пишет, что последствия ливня плохо сказались и на некоторых других населенных пунктах Горного Алтая. Там местами размыло дороги, повалило деревья и металлоконструкции, а также подтопило подвалы и земельные участки.

Что такое сель?

Сель – это стремительный кратковременный (от нескольких часов до – реже – нескольких дней) русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, который внезапно возникает в бассейнах небольших горных рек. Как правило, возникновение селей связано с ливнями, бурным таянием снегов или прорывами горных озер.