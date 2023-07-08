Более 500 человек застряли на алтайской горе из-за грязевого потопа
Сель окружал круглогодичный горнолыжный курорт
08 июля 2023, 19:45, ИА Амител
В селе Манжерок Республики Алтай 7 июля сошел сель с горы Синюха, пишет Readovka.
Потоки воды и грязи окружали круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный в 20 минутах езды от Горно-Алтайска.
По словам очевидца, на горе застревали порядка 500 человек.
При этом еще накануне там также оказывались в западне несколько жителей Кузбасса. Их вывозили спасатели, отмечает канал.
"НГА" пишет, что последствия ливня плохо сказались и на некоторых других населенных пунктах Горного Алтая. Там местами размыло дороги, повалило деревья и металлоконструкции, а также подтопило подвалы и земельные участки.
Что такое сель?
Сель – это стремительный кратковременный (от нескольких часов до – реже – нескольких дней) русловой поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород, который внезапно возникает в бассейнах небольших горных рек. Как правило, возникновение селей связано с ливнями, бурным таянием снегов или прорывами горных озер.
08:46:06 09-07-2023
Очередное предупреждение....При строительстве крупных курортных комплексов в горной местности необходимо проведения целого комплекса изыскательских работ, в т.ч., гидротехнических...Прокладывают дороги, коммуникации, строят здания и сооружения без учета естественного природного схода воды...следующий раз может не отрезать 500 чел. а просто похоронить...
08:14:14 10-07-2023
Гость (08:46:06 09-07-2023) Очередное предупреждение....При строительстве крупных курорт... +100500
07:33:00 10-07-2023
ливневки на Манжероке нет, дренажей нет, озеро раньше сливалось в Катунь мелкой речушкой, сейчас там все застроили... подстанцию туркомплекса Греф распорядился перенести с горы в подвал, ее полностью затопило...
19:37:09 10-07-2023
Рада,безумно рада,что вселенная в очередной раз стукнула мордой об асфальт Грефа и иже с ними!!! они Пострадавшие люди?Да они ведут себя так же по отношению к природе!!!Никогда не пойду на канатную дорогу,потому,что знаю,какой трагедией обернулось её строительство!!!Мы сами кормим этих с........!!! Задумайтесь,люди!!!