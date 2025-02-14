Более 500 единиц техники очищают дороги Алтайского края после сильной метели
Водителей призвали быть осторожнее
14 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Дороги Алтайского края очищают 512 единиц техники 14 февраля, сообщили в Министерстве транспорта региона.
Днем 13-го и ночью 14 февраля в крае были сильные снегопады и метель, из-за чего временно закрывали десять участков трасс. "Сейчас ограничено движение только на одном отрезке дороги – это Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа от Бийска до Соусканихи", – отметили в Минтрансе.
С последствиями непогоды на трассах борются 512 единиц спецтехники. Всего за последние сутки дорожники израсходовали порядка 280 тонн противогололедных материалов.
Водителей просят быть крайне осторожными в сложных погодных условиях, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
22:08:54 14-02-2025
у нас тут целый сонм техники в квартале вывозил снег,чистил, скрёб. теперь чистота красотв