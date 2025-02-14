Более 500 единиц техники очищают дороги Алтайского края после сильной метели

Водителей призвали быть осторожнее

14 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Дороги Алтайского края очищают 512 единиц техники 14 февраля, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Днем 13-го и ночью 14 февраля в крае были сильные снегопады и метель, из-за чего временно закрывали десять участков трасс. "Сейчас ограничено движение только на одном отрезке дороги – это Бийск – Усятское – Соусканиха – Верх-Кажа от Бийска до Соусканихи", – отметили в Минтрансе.

С последствиями непогоды на трассах борются 512 единиц спецтехники. Всего за последние сутки дорожники израсходовали порядка 280 тонн противогололедных материалов.

Водителей просят быть крайне осторожными в сложных погодных условиях, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.