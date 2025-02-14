Температурные качели придут в Алтайский край на смену штормовой погоде

Резкие перепады температур ожидаются в регионе 15 и 16 февраля

14 февраля 2025, 14:10, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

В Алтайском крае закончились метели и стих ветер, однако стабильности в погодных условиях на ближайшие дни синоптики не прогнозируют. 15 и 16 февраля в крае ожидаются перепады температуры воздуха и небольшой снег. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

В ночь на субботу, 15 февраля, температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами столбики термометров опустятся до -20 градусов. Днем же потеплеет до -2...-7 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах местами ожидают гололедицу. Ветер подует в юго-восточном направлении со скоростью 3-8 м/с, местами порывы будут достигать 13 м/с.

В воскресенье, 16 февраля, перепады температур продолжатся: ночью похолодает до -9...-14 градусов, местами – до -20. Днем столбики термометров поднимутся до -1...-6 градусов. По югу местами пройдет небольшой снег. Местами на дорогах сохранится гололедица. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, порывы местами достигнут 12 м/с.

Напомним, с 11 по 13 февраля Алтайский край находился во власти разгулявшейся стихии: пошел сильный снег, а скорость ветра увеличилась до 18-23 м/с. Также местами прошли метели, на дорогах были снежные заносы и гололедица.