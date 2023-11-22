Более 5,5 тонны опасного "домашнего мяса" уничтожили в Алтайском крае
Качество продукции подтверждает только слово продавца, в Россельхознадзоре подчеркивают, что такое мясо может быть опасно для здоровья
22 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Более 200 попыток нелегальной перевозки мяса пресекли за девять месяцев в Алтайском крае сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с ГИБДД. В каждом из таких случаев у водителей при себе не было ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции, либо они были оформлены с нарушениями. Есть также прецеденты, когда выяснялось, что бумаги подделаны, а это уже уголовная ответственность. Об этом amic.ru сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Константин Рузанов.
"Совместно с правоохранителями за девять месяцев было проконтролировано более 1200 единиц автотранспортных средств, из них 507 перевозили животноводческую продукцию. Всего выявлено 217 партий с нарушениями. Если конкретизировать, то без ветеринарно-сопроводительных документов пытались провезти более 155 тонн мяса и мясной продукции и 780 голов сельскохозяйственных животных. Выявлялись и случаи подделки документов: здесь ответственность предусмотрена уже в рамках уголовного кодекса", – уточнил Константин Рузанов.
Стихийные мясные рынки и продажа с рук
Велась работа и по пресечению несанкционированной торговли мясом на так называемых стихийных рынках. В поле зрения контролирующих органов за три квартала попали 56 человек, которые торговали животноводческой продукцией без ветдокументов. Подтвердить место ее происхождения они ни смогли, а это значит, что она может быть небезопасна для здоровья – всем продавцам были выданы требования об изъятии и уничтожении мяса.
"Всего в рамках данной работы, как на дорогах, так и по местам несанкционированной торговли, было возбуждено 96 дел об административных правонарушениях. Небезопасной в ветеринарном отношении признано 5,5 тонны мясной продукции. Вся она была уничтожена", – сообщил Рузанов.
Однако по итогам 2023 года эти цифры будут больше: с наступлением холодов в регионе резко выросло количество объявлений о продаже деревенского мяса. В группах в мессенджерах, соцсетях и на сайтах объявлений уже активно принимают заявки на свежую "крестьянку" по ценам ниже рыночных.
Рузанов отмечает, что ведомство ведет профилактическую работу с такими "предпринимателями", и напоминает, что за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, убоя животных, правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства по ст. 10.8 КоАП физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч, а для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
"Тем, кто реализует мясную продукцию на сайтах и в группах, мы направляем информационные письма с предупреждением о необходимости сопровождать продукцию ветеринарными документами. А в последующем осуществляем контроль при попытках ее перевезти без документов либо реализовать в местах несанкционированной торговли", – отмечает Константин Рузанов.
Чем опасна покупка домашнего мяса без ветдокументов?
Приобретая домашнюю животноводческую продукцию с рук, люди убеждены, что она гарантированно высокого качества, при этом ее цена ниже, чем на базаре или в магазине. Однако многие даже не задумываются о том, в каких условиях она произведена, как хранится и транспортируется, и о том, что у продавцов нет официальных документов, подтверждающих как соответствие стандартам качества, так и право на реализацию. Потенциальных покупателей эксперт предупреждает, что такая экономия может выйти боком, так как она может быть опасна для здоровья.
"Есть три основных правила, которые уберегут от попадания в больницу. Всегда спрашивайте у продавца сопроводительные документы на мясо. Ни в коем случае не покупайте его на стихийных рынках, в сомнительных лавках и через сайты: в каких условиях оно хранилось, можно только гадать. Если приобретается запакованная продукция, необходимо проверять срок ее годности, который нанесен на маркировке", – рекомендует эксперт.
Как ранее сообщал amic.ru, запрет на подворный убой КРС и свиней с целью реализации окончательно вступил в силу в Алтайском крае в ноябре 2021-го. Чтобы пустить мясо на продажу, частники должны везти животных на специально оборудованные пункты убоя. Еще один вариант реализации – посредники, которые скупают скот живым весом, но значительно дешевле. Для личного потребления мяса скот можно забивать и подворно, но в этом случае рекомендуется обращаться в ветеринарную службу по месту жительства для осмотра животного и проведения экспертизы.
06:26:09 22-11-2023
Продвигают "промзабой" нашпигованый гелью ?
07:08:38 22-11-2023
Мясо разве возить нельзя?
07:10:35 22-11-2023
Лося то и косулю с охоты можно есть? Логика? Нет не слышали?
07:13:08 22-11-2023
Кооперативы создавайте потребительские. 10 руб за членство заплатил и ешьте тоннами и реализовывайте внутри - личное потребление.
07:13:09 22-11-2023
Вся промка - чистый яд! Тут никакие документы не помогут))))
07:21:49 22-11-2023
Ага , а на специализированных бойнях знают, как содержалось животное? ЭксперДы, они такие эксперДы)))... и еще, у меня в стайке чище, чем на некоторых бойнях)))
07:35:21 22-11-2023
Гость (07:21:49 22-11-2023) у меня в стайке чище, чем на некоторых бойнях.. правильно. в своей квартире убираться надо, а то вдруг гости придут)
08:03:30 22-11-2023
Гость (07:35:21 22-11-2023) правильно. в своей квартире убираться надо, а то вдруг гост... Хрюк засчитан)))
09:04:28 22-11-2023
Мясо с мясокомбинатов отвратительного качества! Выделяется половина веса жидкости, вкус протухшего мяса! Покупал в сети , теперь только у частников ищу, спасибо депутатам АКЗС , что продвинули эту отраву !
15:09:09 22-11-2023
гость (09:04:28 22-11-2023) Мясо с мясокомбинатов отвратительного качества! Выделяется п... Всегда на рынке покупаю, никакой жидкости там нет и вкус мяса, рекомендую.
09:32:33 22-11-2023
Неужели никто не сталкивался с тем, что вызывают частники ветеринара к приболевшей хрюшке, вет выдаёт вердикт об инфекционке, свинью убить, мясо уничтожить - есть нельзя. А частник, чтобы добру не пропадать, свинью забьёт, а мясо то продаст. Что, не сталкивались?
11:51:25 23-11-2023
Гость (09:32:33 22-11-2023) Неужели никто не сталкивался с тем, что вызывают частники ве... Нет, не сталкивались
09:35:02 22-11-2023
Вредительство! Людям есть нечего, а забота только о заработке!
10:07:13 22-11-2023
зазеркалье процветает.
11:05:50 22-11-2023
Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого рода глистов, можно запросто заработать даже рак, который в абсолютном большинстве случаев имеет паразитарное происхождение. Та же эпидемия страшной болезни с очень мучительной медленной смертью - лейкоз детей (рак крови) - как теперь выясняется имеет в своей основе вирусный лейкоз коров. А есть ещё вирусный лейкоз кошек, который тоже при определённых условиях может передаваться человеку, обрекая его на очень мучительную смерть.
11:39:25 22-11-2023
Гость (11:05:50 22-11-2023) Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого... Мясо можно было проверить и отправить на переработку. А консервы отправить на фронт. Уничтожение- это вредительство!!!
13:10:29 24-11-2023
Гость (11:39:25 22-11-2023) Мясо можно было проверить и отправить на переработку. Так они из 150тонн, уничтожили только 5,5тонн!
13:20:44 22-11-2023
Гость (11:05:50 22-11-2023) Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого... Медведь, специально тухлит мясо и уплитает с аппититом, и живет, пока охотники не убьют. Значит у него есть естественная защита от червей и личинок, которую человек потерял.
19:32:12 22-11-2023
Гость (11:05:50 22-11-2023) Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого... Мозг у тебя с личинками
05:58:44 23-11-2023
Гость (11:05:50 22-11-2023) Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого... Вообще-то вирусный лейкоз кошек не опасен для человека и не передаётся ему.
11:37:15 22-11-2023
Уничтожить столько мяса, это вредительство!!! Его можно было конфисковать, проверить и отдать на переработку в любой цех, затем распределить по детским домам и отправить на фронт в виде консервов.
11:42:03 22-11-2023
Забавно, и как люди выжили сотни лет назад без современных заморочек?
11:45:55 22-11-2023
Гость (11:42:03 22-11-2023) Забавно, и как люди выжили сотни лет назад без современных з... Жили нормально но лет до 25-30.
11:43:54 22-11-2023
Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками---- любое мясо нужно хорошо варить, и вы никогда не узнаете, чьи там были личинки)
11:55:54 22-11-2023
Продолжают закапывать малый бизнес. Условное мясо в гипермаркетах пропитанное гомонами и антибиотиками конечно безопасное. Свинья даже после смерти и разрезанная на куски продолжает увеличивать вес. Предпринимателям прибыль, а народу безопасное мясо.
13:25:17 22-11-2023
Без бумажки ты букашка а с бумажкой человек, суй туда что хочешь-бумажкой прикроешься. И все во благо человечеству. И это творится в аграрном крае. И крики сверху: Едьте в деревню, надо поднимать деревни. А потом, вы хотите завести корову? Да вы не имеете права! у вас нет специально отведенного места для утилизации навоза! Вы что хотите природу нам тут портить?! И так во всем.
01:09:23 23-11-2023
Напрашивается вопрос, почему продают мясо на улице причем регулярно на Докучаево,типо стихийного рынка, рядом с конечной трамваев , кругом мягко говоря на мясные продукты летит грязь, полагаю, что ветеринарных справок нет , я однажды спросила, мне не предъявили, я конечно в таких условиях хранящиеся продукты не покупаю.
16:59:31 23-11-2023
Гость (11:05:50 22-11-2023) Вообще-то, съев мясо, заражённое червями и личинками всякого... Не ешьте кошек, ни в коем случае
17:30:07 23-11-2023
Умышленно нагоняют цены на мясо придумывая всяческую фигню а фактически исполняют заказ олигархата по сокращению мяса на рынке. Пора ФСБ анализировать и пресекать это вредительство направленное на порождение возмущения граждан на повышение цен на все.
17:35:15 23-11-2023
Гость (17:30:07 23-11-2023) Умышленно нагоняют цены на мясо придумывая всяческую фигню а... А олигархи это все с Омерики присланы. Они как могут вредят. Мясо сокращают, в подъездах писиют, зарплаты понижают и из трущоб не дают в прекрасные квартиры переселяться. Эвон как...
13:20:27 24-11-2023
Видали бы вы какой скот на промышленных бойнях бьют то ни когда бы мясо не покупали.