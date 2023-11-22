Более 5,5 тонны опасного "домашнего мяса" уничтожили в Алтайском крае

Качество продукции подтверждает только слово продавца, в Россельхознадзоре подчеркивают, что такое мясо может быть опасно для здоровья

22 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более 200 попыток нелегальной перевозки мяса пресекли за девять месяцев в Алтайском крае сотрудники регионального Россельхознадзора совместно с ГИБДД. В каждом из таких случаев у водителей при себе не было ветеринарных документов, подтверждающих безопасность продукции, либо они были оформлены с нарушениями. Есть также прецеденты, когда выяснялось, что бумаги подделаны, а это уже уголовная ответственность. Об этом amic.ru сообщил заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Константин Рузанов.

"Совместно с правоохранителями за девять месяцев было проконтролировано более 1200 единиц автотранспортных средств, из них 507 перевозили животноводческую продукцию. Всего выявлено 217 партий с нарушениями. Если конкретизировать, то без ветеринарно-сопроводительных документов пытались провезти более 155 тонн мяса и мясной продукции и 780 голов сельскохозяйственных животных. Выявлялись и случаи подделки документов: здесь ответственность предусмотрена уже в рамках уголовного кодекса", – уточнил Константин Рузанов.

Стихийные мясные рынки и продажа с рук

Велась работа и по пресечению несанкционированной торговли мясом на так называемых стихийных рынках. В поле зрения контролирующих органов за три квартала попали 56 человек, которые торговали животноводческой продукцией без ветдокументов. Подтвердить место ее происхождения они ни смогли, а это значит, что она может быть небезопасна для здоровья – всем продавцам были выданы требования об изъятии и уничтожении мяса.

"Всего в рамках данной работы, как на дорогах, так и по местам несанкционированной торговли, было возбуждено 96 дел об административных правонарушениях. Небезопасной в ветеринарном отношении признано 5,5 тонны мясной продукции. Вся она была уничтожена", – сообщил Рузанов.

Однако по итогам 2023 года эти цифры будут больше: с наступлением холодов в регионе резко выросло количество объявлений о продаже деревенского мяса. В группах в мессенджерах, соцсетях и на сайтах объявлений уже активно принимают заявки на свежую "крестьянку" по ценам ниже рыночных.

Рузанов отмечает, что ведомство ведет профилактическую работу с такими "предпринимателями", и напоминает, что за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, убоя животных, правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства по ст. 10.8 КоАП физлицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч, а для юрлиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

"Тем, кто реализует мясную продукцию на сайтах и в группах, мы направляем информационные письма с предупреждением о необходимости сопровождать продукцию ветеринарными документами. А в последующем осуществляем контроль при попытках ее перевезти без документов либо реализовать в местах несанкционированной торговли", – отмечает Константин Рузанов.

Чем опасна покупка домашнего мяса без ветдокументов?

Приобретая домашнюю животноводческую продукцию с рук, люди убеждены, что она гарантированно высокого качества, при этом ее цена ниже, чем на базаре или в магазине. Однако многие даже не задумываются о том, в каких условиях она произведена, как хранится и транспортируется, и о том, что у продавцов нет официальных документов, подтверждающих как соответствие стандартам качества, так и право на реализацию. Потенциальных покупателей эксперт предупреждает, что такая экономия может выйти боком, так как она может быть опасна для здоровья.

"Есть три основных правила, которые уберегут от попадания в больницу. Всегда спрашивайте у продавца сопроводительные документы на мясо. Ни в коем случае не покупайте его на стихийных рынках, в сомнительных лавках и через сайты: в каких условиях оно хранилось, можно только гадать. Если приобретается запакованная продукция, необходимо проверять срок ее годности, который нанесен на маркировке", – рекомендует эксперт.

Как ранее сообщал amic.ru, запрет на подворный убой КРС и свиней с целью реализации окончательно вступил в силу в Алтайском крае в ноябре 2021-го. Чтобы пустить мясо на продажу, частники должны везти животных на специально оборудованные пункты убоя. Еще один вариант реализации – посредники, которые скупают скот живым весом, но значительно дешевле. Для личного потребления мяса скот можно забивать и подворно, но в этом случае рекомендуется обращаться в ветеринарную службу по месту жительства для осмотра животного и проведения экспертизы.