В семи районах Алтайского края до сих пор не возвели боенские пункты
Фермерам приходится за много километров везти скот на убой или искать посредников, которые скупают животных живым весом значительно дешевле
09 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Предприятия по убою скота до сих пор отсутствуют в семи районах Алтайского края. Владельцам личных подсобных хозяйств, чтобы пустить мясо на продажу, а для этого предварительно получить необходимые ветеринарные сопроводительные документы, приходится везти животных на специально оборудованные пункты в близлежащие районы и даже соседнюю Кемеровскую область. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.
"Работа по открытию убойных пунктов продолжается. Мы взаимодействуем с главами районов, предпринимателями и нашими товаропроизводителями. Но есть предприниматели, которые прямо говорят, что им невыгодно строить такие предприятия по убою животных. Сегодня они отсутствуют в Бурлинском, Солонешенском, Красногорском, Ельцовском, Солтонском, Кытмановском и Заринском районах", – уточнил Владимир Самодуров.
На деле получается, что уже два года фермеры вынуждены возить КРС и свиней на убой за десятки, а иногда и сотни километров в соседние районы края, где такие пункты функционируют. А жители Ельцовского района, который граничит с Кемеровской областью, чаще всего едут со скотиной в соседний регион.
Напомним, запрет на подворный убой КРС и свиней с целью реализации окончательно вступил в силу в Алтайском крае в ноябре 2021-го. Владимир Самодуров подчеркнул, что за это время в 25 районах региона открыли 33 боенских пункта. Всего на территории края, по сообщению руководителя управления ветеринарии, в 52 районах 143 предприятия осуществляет убой животных, из них 91 оказывает давальческие услуги. Они подразумевают, что частник обращается на бойню и там производят убой скотины. Оформляются все необходимые документы, и человек после этого может реализовать мясо.
07:25:35 09-11-2023
в Калманском районе тоже нет
13:19:28 09-11-2023
гость (07:25:35 09-11-2023) в Калманском районе тоже нет ... Извиняюсь, может дерзко? А вы что вырастили? Сколько может вырастить фермер, если есть земля! А частник? Он не фермер. ЗЦМ, корм предстартерный, стартерный, для откорма, вызов ветеринара. Вакцинация, дегильмитизация, витамины при замене корма, стресс, перевозка, смена кормов пастбищ , хирургические вмешателства. Цена корма? Где есть предпосылки к открытию пунктов убоя? Хватит пунктов приема - магазины, рынки и т.д. хватит людей то грабить! Сейчас маленько и как в Хакасии будет! Если у крестьянина не будет скотины, то останутся вилы, а кому это надо?
07:34:57 09-11-2023
Сперва закон приняли а потом о бойнях давай думать
08:13:39 09-11-2023
В Угловском районе тоже нет
10:46:03 09-11-2023
А вот в Новосибирской и Кемеровских областях дураков нет, в отличии от Алтайского края! Там аналогичный закон принимать не стали! Бойни создают дополнительные издержки для частников и не надо говорить, что там все по санитарным нормам))))
17:35:55 09-11-2023
Гость (10:46:03 09-11-2023) А вот в Новосибирской и Кемеровских областях дураков нет, в ... Причнм тут нормы? В федеральном законе прописано, что реализация возможна только при убое на бойне. Это не желание алтайского края, а не доработка следователей и прокуратуры новосиба и Кемерово.
19:17:52 09-11-2023
А в Залесовском районе почему промолчали?
06:29:19 10-11-2023
Грабят бедных крестьян,и совести нет,когда нажретесь там в столице,все мало вам козлы
12:36:45 11-11-2023
Вы все размышляющие давно в деревне были?Выращивать и содержать скотину очень затратно и трудоемко.С такими законами никто ,скоро и не будет этим заниматься.
20:59:39 11-11-2023
А про Новичиху то почему забыли?