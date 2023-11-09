В семи районах Алтайского края до сих пор не возвели боенские пункты

Фермерам приходится за много километров везти скот на убой или искать посредников, которые скупают животных живым весом значительно дешевле

09 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Предприятия по убою скота до сих пор отсутствуют в семи районах Алтайского края. Владельцам личных подсобных хозяйств, чтобы пустить мясо на продажу, а для этого предварительно получить необходимые ветеринарные сопроводительные документы, приходится везти животных на специально оборудованные пункты в близлежащие районы и даже соседнюю Кемеровскую область. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

"Работа по открытию убойных пунктов продолжается. Мы взаимодействуем с главами районов, предпринимателями и нашими товаропроизводителями. Но есть предприниматели, которые прямо говорят, что им невыгодно строить такие предприятия по убою животных. Сегодня они отсутствуют в Бурлинском, Солонешенском, Красногорском, Ельцовском, Солтонском, Кытмановском и Заринском районах", – уточнил Владимир Самодуров.

На деле получается, что уже два года фермеры вынуждены возить КРС и свиней на убой за десятки, а иногда и сотни километров в соседние районы края, где такие пункты функционируют. А жители Ельцовского района, который граничит с Кемеровской областью, чаще всего едут со скотиной в соседний регион.

Напомним, запрет на подворный убой КРС и свиней с целью реализации окончательно вступил в силу в Алтайском крае в ноябре 2021-го. Владимир Самодуров подчеркнул, что за это время в 25 районах региона открыли 33 боенских пункта. Всего на территории края, по сообщению руководителя управления ветеринарии, в 52 районах 143 предприятия осуществляет убой животных, из них 91 оказывает давальческие услуги. Они подразумевают, что частник обращается на бойню и там производят убой скотины. Оформляются все необходимые документы, и человек после этого может реализовать мясо.