МЧС открыло горячую линию после теракта в "Крокусе"

СМИ сообщают, что спецслужбы разыскивают седан, на котором якобы скрылись нападавшие на "Крокус"

23 марта 2024, 04:06, ИА Амител

Полиция у "Крокус Сити Холла" / Фото: ТАСС

МЧС России открыло горячую линию после теракта в "Крокус Сити Холле". Для оказания психологической помощи открыта горячая линия: 8-800-775-17-17".

Другие важные телефоны оперативных служб:

горячая линия Министерства здравоохранения Московской области: +7 (498) 602-03-01,+7 (498) 602-03-03;

поступление больных и пострадавших в больницы Москвы за сутки: +7 (495) 621-43-31;

поиск пострадавшего по больницам Москвы: +7 (495) 624-31-52;

бюро регистрации несчастных случаев Московского региона: +7 (495) 688-22-52;

единый телефон доверия МЧС России: +7 (495) 400-99-99, +7 (495) 983-79-01;

горячая линия центра экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989-50-50 (круглосуточно).

Напомним, что пятеро вооруженных мужчин вошли в здание "Крокус Сити Холла" и открыли стрельбу по людям внутри. По данным ФСБ, погибших не менее 40, более 100 пострадавших.

В самом здании прогремело несколько взрывов, начался пожар, который охватил больше половины крыши. Пожарные занимаются тушением. В здании работают силовики и медики.

СМИ сообщают, что спецслужбы разыскивают седан, на котором якобы скрылись нападавшие на "Крокус".