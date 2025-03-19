Более 600 единиц техники подготавливают дороги Алтайского края к паводку
Министр транспорта региона поручил держать ситуацию под особым контролем
19 марта 2025, 11:20, ИА Амител
Более 600 единиц спецтехники подготавливают дороги Алтайского края к предстоящему весеннему паводку, сообщили в Минтрансе региона.
Для оперативного реагирования и ликвидации последствий ЧС на трассах сформировали шесть мобильных механизированных отрядов, в которых задействовали более 560 дорожных сотрудников.
Также заготовили 27 тысяч тонн материалов для проведения аварийно-восстановительных работ, определили возможные зоны подтопления на автодорогах и искусственных сооружениях.
Особое внимание специалисты уделяют участкам в Солонешенском и Чарышском районах, где зимой образуется наледь у мостов и водопропускных труб: там контролируют уровень воды, убирают лед, а также очищают сами трубы и водоотводные сооружения.
Глава ведомства Андрей Подолян поручил дорожным предприятиям держать ситуацию с грядущим паводком под особым контролем, следить за состоянием дорог и сооружений, а также ускорить профилактические работы.
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