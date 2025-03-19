Более 600 единиц техники подготавливают дороги Алтайского края к паводку

Министр транспорта региона поручил держать ситуацию под особым контролем

19 марта 2025, 11:20, ИА Амител

Подготовка к паводку / Фото: Минтранс Алтайского края

Более 600 единиц спецтехники подготавливают дороги Алтайского края к предстоящему весеннему паводку, сообщили в Минтрансе региона.

Для оперативного реагирования и ликвидации последствий ЧС на трассах сформировали шесть мобильных механизированных отрядов, в которых задействовали более 560 дорожных сотрудников.

Также заготовили 27 тысяч тонн материалов для проведения аварийно-восстановительных работ, определили возможные зоны подтопления на автодорогах и искусственных сооружениях.

Особое внимание специалисты уделяют участкам в Солонешенском и Чарышском районах, где зимой образуется наледь у мостов и водопропускных труб: там контролируют уровень воды, убирают лед, а также очищают сами трубы и водоотводные сооружения.

Глава ведомства Андрей Подолян поручил дорожным предприятиям держать ситуацию с грядущим паводком под особым контролем, следить за состоянием дорог и сооружений, а также ускорить профилактические работы.