Томенко: все алтайские экстренные службы готовы к любому развитию ситуации с паводком

По информации главы региона, прогноз метеорологов пока не предполагает экстренных обстоятельств

18 марта 2025, 16:30, ИА Амител

Учения МЧС в Затоне / Фото: t.me/tomenko_22

Подготовка к паводку и пожароопасному сезону в Алтайском крае идет в плановом порядке, а все системы и экстренные службы готовы к любому развитию ситуации. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко по итогам заседания комиссии ЧС в Затоне, которое состоялось 18 марта.

Также в микрорайоне прошли учения МЧС по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

"Мы надеемся, что сезон пройдет спокойно, на сегодняшний день прогноз метеорологов не предполагает экстренных обстоятельств. Однако все мы знаем, насколько резко могут происходить изменения. Так что все системы и экстренные службы готовы к любому развитию ситуации. В том числе это касается и органов власти на местах", – написал политик в телеграм-канале.

Всего в зоне особого внимания в период паводка находятся около 100 населенных пунктов, добавил Томенко.

В МЧС ранее рассказали, что во время весеннего паводка в Алтайском крае может подтопить 15 тысяч домов.