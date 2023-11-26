Более 70 автомобилей выйдут на очистку улиц в Барнауле
В дневную смену на дорогах города работали около 60 единиц техники
26 ноября 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
После дневного снегопада дорожники вышли на уборку улиц в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Днем на улицах города работали до 50 рабочих и более 60 единиц техники. Они очищали дорожное полотно от снега и обрабатывали реагентами.
В ночную смену на дороги Барнаула выйдут 77 единиц техники, которые продолжат уборку. Планируется обработка проезжих частей, а также вывоз снега с улиц.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее сообщалось, что на улице Попова в Барнауле произошла массовая авария.
22:13:58 26-11-2023
А когда снега не было, улицы чистили 140 машин.
11:05:58 27-11-2023
Про миллион тонн убранного снега не написали.