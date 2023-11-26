Массовая авария произошла в районе барнаульских новостроек

Один из автомобилей после столкновения отбросило на парковку

26 ноября 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовая авария произошла в районе новостроек. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Легковые автомобили столкнулись на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова. После удара один из автомобилей отбросило на парковку, где он повредил еще несколько машин.

По предварительным данным, повреждения получили как минимум три автомобиля. Пострадавших нет.

На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Подробности уточняются.