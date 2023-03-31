Более 70% жителей Алтайского края сталкиваются с пассивной агрессией на работе

26% респондентов назвали обстановку в своих коллективах напряжённой

31 марта 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 72% человек заявили, что сталкиваются с проявлениями пассивной агрессии на работе. Об этом сообщили исследователи портала "Зарплата.ру".

Больше всего людей раздражают следующие фразы, звучащие от коллег или начальства: "На будущее…" – 56%, "Если, по-твоему, это нормально, то…" – 41%, "Что такого ты делаешь, чтобы уставать?" – 40%, "Я вас услышал…" – 35%, "Головой надо думать…" – 21%.

Говоря о том, как изменилась обстановка в коллективе весной, 26% опрошенных назвали атмосферу напряжённой, а 7% – раздражающей.

Те, кто заявил о напряжённой обстановке в коллективе, рассказали, что их бесит: неадекватное поведение руководства – 52%, неопределённость будущего компании и страх остаться без работы – 41%, работа в шумном опенспейсе – 30%, затягивание сроков выполнения задач и частая прокрастинация коллег – 28%, множество планёрок, совещаний, созвонов – 23%, обилие обсуждений в почте и чатах – 20%.

Участники опроса считают, что бороться с пассивной агрессией со стороны коллег и руководителей нужно приняв сигнал, но не нападая и не оправдываясь в ответ, то есть держать покерфейс – 47%. Ещё 44% предпочитают свести взаимодействие к минимуму, 22% считают, что нужно игнорировать, а 38% уверены, нужно говорить прямо о том, что не устраивает такая манера общения. По мнению 29% респондентов, лучше выяснить корень причины, а 14% считают, что лучше уволиться с такой работы и ни с чем не бороться.