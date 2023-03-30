Студенткам с небритыми ногами запретили приходить на занятия в университет
Также нельзя иметь длинные ногти на руках
30 марта 2023, 18:15, ИА Амител
В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге студентам запретили приходить на учёбу с небритыми ногами, в босоножках и с длинными ногтями, сообщает "Подъём".
Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что студентов могут отчислить из университета за пирсинг. Теперь, как оказалось, запрещено носить вещи в клетку, босоножки, кеды, иметь длинные ногти и небритые ноги.
Отмечается, что соответствующее распоряжение "спустили от деканатов", а туда такое указание, предположительно, пришло от ректора.
Изданию в пресс-службе Гуманитарного университета профсоюзов заявили, что не собираются обсуждать требования к внешнему виду.
"В нашем университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов. Обсуждать их с широкими массами "интернет-самодеятельности" не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Учёного совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей. Так что бритьё ног вам придётся обсудить с кем-то другим", – отметили в вузе.
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