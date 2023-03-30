Студенткам с небритыми ногами запретили приходить на занятия в университет

Также нельзя иметь длинные ногти на руках

30 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Allef Vinicius

В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге студентам запретили приходить на учёбу с небритыми ногами, в босоножках и с длинными ногтями, сообщает "Подъём".

Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что студентов могут отчислить из университета за пирсинг. Теперь, как оказалось, запрещено носить вещи в клетку, босоножки, кеды, иметь длинные ногти и небритые ноги.

Отмечается, что соответствующее распоряжение "спустили от деканатов", а туда такое указание, предположительно, пришло от ректора.

Изданию в пресс-службе Гуманитарного университета профсоюзов заявили, что не собираются обсуждать требования к внешнему виду.