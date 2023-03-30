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Студенткам с небритыми ногами запретили приходить на занятия в университет

Также нельзя иметь длинные ногти на руках

30 марта 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Allef Vinicius
Фото: unsplash.com / Allef Vinicius

В Гуманитарном университете профсоюзов в Санкт-Петербурге студентам запретили приходить на учёбу с небритыми ногами, в босоножках и с длинными ногтями, сообщает "Подъём".

Ранее в соцсетях появились жалобы на то, что студентов могут отчислить из университета за пирсинг. Теперь, как оказалось, запрещено носить вещи в клетку, босоножки, кеды, иметь длинные ногти и небритые ноги.

Отмечается, что соответствующее распоряжение "спустили от деканатов", а туда такое указание, предположительно, пришло от ректора.

Изданию в пресс-службе Гуманитарного университета профсоюзов заявили, что не собираются обсуждать требования к внешнему виду.

"В нашем университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов. Обсуждать их с широкими массами "интернет-самодеятельности" не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Учёного совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей. Так что бритьё ног вам придётся обсудить с кем-то другим", – отметили в вузе.

Комментарии 16

  • Не разрешают в басаножках * На лекции жевать эклер * С гиппопотамом не пускают * В универ
    30 марта, Гость   Ответить
  • Видимо, бритые ноги влияют на качество знаний.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Проверять-то кто будет? По какой методике оценивать уровень небритости?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гуманитарный университет профсоюзов... Чем дурнее организация, тем строже требования к внешнему виду (но не к внутреннему содержанию).
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Видимо, бритые ноги влияют на качество знаний" Видимо, небритые ноги влияют на качество оценок.
    30 марта, Гость   Ответить
  • По какой методике оценивать уровень небритости?----- чтоб растительностью на ногах, бритые щеки преподавателей не поцарапать или не защекотать..
    30 марта, Гость   Ответить
  • ..Я тебя умоляю - не брей, Ведь не вырасти могут в итоге. Сохрани для меня и людей Эти страшно, заросшие ноги. (С) (К. Беляев)
    30 марта, Гость   Ответить
  • А усы заставят брить тожероссиянок?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Тенденция правильная но с небритыми ногами перебор.
    31 марта, Гость   Ответить
  • вписываются в действующее законодательство РФ -- сомнительно
    31 марта, Гость   Ответить
  • Судебный прецедент может ответить на вопрос, как это вписывается в действующее законодательство РФ
    31 марта, Гость   Ответить
  • А чем вещи в клетку не угодили?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Вроде и 1 апреля еще не наступил
    31 марта, Гость   Ответить
  • Правильно, а то ходят девки с волосатыми ногами, буэ....
    31 марта, Гость   Ответить
  • Ну хоть парней не проверяют на волосатость,и это радует.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Да, дискриминация по половому признаку :-) Девушки, видишь ли должны брить ноги, а парни - нет?
    31 марта, Гость   Ответить
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