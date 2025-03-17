Более 700 барнаульских домов до утра остались без холодной воды. Список адресов
Холодной воды также нет в школах, детсаду и детской больнице
17 марта 2025, 18:36, ИА Амител
В Барнауле на улице Кулагина, 7, произошла авария на водопроводе. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
Устранить повреждение специалисты обещают ориентировочно в 08:00 18 марта. До этого времени холодной воды не будет в сотнях барнаульских зданий.
Список адресов
Многоквартирные дома:
- ул. Кулагина, 26, 14, 17, 23, 25, 46;
- Гужтранспортный проезд, 8;
- ул. Декабристов, 6а;
- Тальменский проезд, 8а;
- ул. Лесокирзаводская, 1;
- ул. Маяковского, 4, 16;
- ул. 1-я Степная, 4;
- ул. Рубцовская, 12.
Частные дома:
- ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109;
- Гужтранспортный проезд, 79-155;
- Тупиковый проезд, 3-57;
- ул. Лесокирзаводская, 8-78, 13-53;
- ул. Зеленая Поляна, 8-64, 13-77;
- ул. Заборная, 2-38, 3-51;
- ул. Северная, 35-73, 34-70;
- ул. Красноярская, 2-78;
- ул. Понтонный Мост, 4-208, 3-211;
- ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;
- ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;
- ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;
- ул. Кулагина, 38а, 42;
- ул. Новостройка, 2-24;
- Непроходной переулок, 2-22, 1-21;
- ул. Лесозаводская, 41-49;
- ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;
- ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;
- ул. Лазо, 16-24;
- ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;
- ул. Маяковского, 20-102, 37-47;
- ул. Депутатская, 2-22, 1-23;
- ул. Приобская, 4-12, 1-11;
- Приобский проезд, 21-33;
- ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65;
- ул. Красноярская, 119а, 227.
Бойлерные:
- ул. Маяковского, 4а;
- ул. Кулагина, 26;
- ул. Рубцовская, 12;
- ул. Декабристов, 6а.
Административные здания:
- ул. Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 8, 9а, 9в, 25, 26в, 27а, 28, 34, 44, 70, 72, 74, 80;
- Гужтранспортный проезд, 6, 10;
- Тальменский проезд, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;
- ул. Степанова, 7, 15;
- ул. Лесокирзаводская, 5;
- ул. Понтонный Мост, 2в, 55а;
- ул. Маяковского, 4б, 6, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;
- ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103;
- ул. Ткацкая, 63а;
- ул. Северо-Западная, 1в, 2в;
- ул. Красноярская, 224;
- Приобский проезд, 1, 3.
Холодной воды также нет в поликлиническом отделении № 2 детской горбольницы № 1 на улице Кулагина, 23б, в детском саду на улице Декабристов, 2, в школе на улице Маяковского, 25, и в спортивной школе на улице Маяковского, 1.
"Ремонт производится без ограничения движения транспорта", – отметили в водоканале.
К 18:30 для барнаульцев организовали подвоз воды по следующим адресам:
- ул. Рубцовская, 103 (пекарня);
- ул. Рубцовская, 12 (5 эт.)
18:50:24 17-03-2025
Каждый день... Каждый день... 🤥
19:28:13 17-03-2025
шо? опять?
19:34:22 17-03-2025
Премию дали в пятницу по поводу праздника ЖКХ. Ничего и не ремонтировали.
19:47:37 17-03-2025
А я говорила, что с приходом СГК на 4-5 год начнутся проблемы с водой , отоплением
20:46:30 17-03-2025
Соседка (19:47:37 17-03-2025) А я говорила, что с приходом СГК на 4-5 год начнутся проблем... Привет соседка! 😄
08:44:19 18-03-2025
Соседка (19:47:37 17-03-2025) А я говорила, что с приходом СГК на 4-5 год начнутся проблем... А ничего, что это МУП Водоканал - водопровод холодной воды? Вентилятор отключите, болезные.
08:33:43 18-03-2025
Регулярненько