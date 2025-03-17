Более 700 барнаульских домов до утра остались без холодной воды. Список адресов

Холодной воды также нет в школах, детсаду и детской больнице

17 марта 2025, 18:36, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Кулагина, 7, произошла авария на водопроводе. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Устранить повреждение специалисты обещают ориентировочно в 08:00 18 марта. До этого времени холодной воды не будет в сотнях барнаульских зданий.

Список адресов

Многоквартирные дома:

ул. Кулагина, 26, 14, 17, 23, 25, 46;

Гужтранспортный проезд, 8;

ул. Декабристов, 6а;

Тальменский проезд, 8а;

ул. Лесокирзаводская, 1;

ул. Маяковского, 4, 16;

ул. 1-я Степная, 4;

ул. Рубцовская, 12.

Частные дома:

ул. Гужтранспортная, 3б, 2, 81, 83, 83а, 87, 99а, 103, 107, 109;

Гужтранспортный проезд, 79-155;

Тупиковый проезд, 3-57;

ул. Лесокирзаводская, 8-78, 13-53;

ул. Зеленая Поляна, 8-64, 13-77;

ул. Заборная, 2-38, 3-51;

ул. Северная, 35-73, 34-70;

ул. Красноярская, 2-78;

ул. Понтонный Мост, 4-208, 3-211;

ул. 1-я Степная, 5, 33-45, 6-12, 22-46;

ул. 2-я Степная, 3-51, 8-72;

ул. 3-я Степная, 7-27, 14-24;

ул. Кулагина, 38а, 42;

ул. Новостройка, 2-24;

Непроходной переулок, 2-22, 1-21;

ул. Лесозаводская, 41-49;

ул. Рубцовская, 2-162, 47-197;

ул. Пугачева, 20-36, 72-76, 19-21;

ул. Лазо, 16-24;

ул. Верхгляденская, 2-54, 3-83;

ул. Маяковского, 20-102, 37-47;

ул. Депутатская, 2-22, 1-23;

ул. Приобская, 4-12, 1-11;

Приобский проезд, 21-33;

ул. Клубная Гора, 6-60, 9-65;

ул. Красноярская, 119а, 227.

Бойлерные:

ул. Маяковского, 4а;

ул. Кулагина, 26;

ул. Рубцовская, 12;

ул. Декабристов, 6а.

Административные здания:

ул. Кулагина, 3а, 5и, 5к, 7, 7в, 7б, 7г, 7д, 7е, 7ек.1, 7ж, 7и,7к, 8, 9а, 9в, 25, 26в, 27а, 28, 34, 44, 70, 72, 74, 80;

Гужтранспортный проезд, 6, 10;

Тальменский проезд, 5, 5а, 8б, 10, 12, 19, 19а;

ул. Степанова, 7, 15;

ул. Лесокирзаводская, 5;

ул. Понтонный Мост, 2в, 55а;

ул. Маяковского, 4б, 6, 16а, 18, 18а, 18д, 18у, 20а, 27, 27а;

ул. Рубцовская, 10а, 10б, 10в, 103;

ул. Ткацкая, 63а;

ул. Северо-Западная, 1в, 2в;

ул. Красноярская, 224;

Приобский проезд, 1, 3.

Холодной воды также нет в поликлиническом отделении № 2 детской горбольницы № 1 на улице Кулагина, 23б, в детском саду на улице Декабристов, 2, в школе на улице Маяковского, 25, и в спортивной школе на улице Маяковского, 1.

"Ремонт производится без ограничения движения транспорта", – отметили в водоканале.

К 18:30 для барнаульцев организовали подвоз воды по следующим адресам: