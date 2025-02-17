Делайте запасы. Более 700 домов в Барнауле останутся без холодной воды
Горожан, попавших в зону отключения, призвали запастись водой
17 февраля 2025, 18:25, ИА Амител
В Барнауле произошло повреждение крупного водопровода по улице Кулагина, 7. Как сообщили в водоканале, для его устранения необходимо перекрыть водовод диаметром 500 мм.
Подготовительные работы уже начались. Отключение холодной воды специалисты запланировали на 18:30.
"Просим жителей домов, попавших в зону отключения, сделать запасы воды", – призвал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Список адресов
В зону отключения попадают 12 многоквартирных и 722 частных дома.
Многоквартирные дома:
- ул. Кулагина, 26 (3 этажа);
- ул. Кулагина, 17 (9 этажей);
- ул. Кулагина, 23 (2 этажа);
- ул. Кулагина, 46 (5 этажей);
- проезд Гужтранспортный, 8 (4 этажа);
- ул. Декабристов, 6а (9 этажей);
- проезд Тальменский, 8а (5 этажей);
- ул. Лесокирзаводская, 1 (2 этажа);
- ул. Маяковского, 4 (9 этажей);
- ул. Маяковского, 16 (2 этажа);
- ул. 1-я Степная, 4 (4 этажа);
- ул. Рубцовская, 12 (5 этажей).
Частные дома:
- проезд Гужтранспортный, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109 (10 частных домов);
- проезд Гужтранспортный, 79–155 (35 ч/д);
- проезд Тупиковый, 3–57 (23 ч/д);
- ул. Лесокирзаводская, 8–78, 13–53 (25 ч/д);
- ул. Зеленая Поляна, 8–64, 13–77 (25 ч/д);
- ул. Заборная, 2–38, 3–51 (21 ч/д);
- ул. Северная, 35–73, 34–70 (10 ч/д);
- ул. Красноярская, 2–78 (30 ч/д);
- ул. Понтонный мост, 4–208, 3–211 (200 ч/д);
- ул. 1-я Степная, 5, 33–45, 6–12, 22–46 (16 ч/д);
- ул. 2-я Степная, 3–51, 8–72 (30 ч/д);
- ул. 3-я Степная, 7–27, 14–24 (9 ч/д);
- ул. Кулагина, 38а, 42 (2 ч/д);
- ул. Новостройка, 2–24 (11 ч/д);
- пер. Непроходной, 2–22, 1–21 (21 ч/д);
- ул. Лесозаводская, 41–49 (5 ч/д);
- ул. Рубцовская, 2–162, 47–197 (98 ч/д);
- ул. Пугачева, 20–36, 72–76, 19–21 (10 ч/д);
- ул. Лазо, 16–24 (7 ч/д);
- ул. Верхгляденская, 2–54, 3–83 (42 ч/д);
- ул. Маяковского, 20–102, 37–47 (30 ч/д);
- ул. Депутатская, 2–22, 1–23 (23 ч/д);
- проезд Приобский, 4–12, 1–11 (12 ч/д);
- проезд Приобский, 21–33 (5 ч/д);
- ул. Клубная Гора, 6–60, 9–65 (20 ч/д);
- ул. Красноярская, 119а, 227 (2 ч/д).
Без воды также останутся 59 административных зданий, поликлиника, детский сад, школа, спортивная школа и бойлерная.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – сказано в публикации водоканала.
19:11:11 17-02-2025
Плохие дела у нашего Водоканала
20:38:07 17-02-2025
Незнакомка (19:11:11 17-02-2025) Плохие дела у нашего Водоканала... нет, нормальные. масштабная переделка и капремонт - это не баран чихнул
22:08:16 17-02-2025
Незнакомка (19:11:11 17-02-2025) Плохие дела у нашего Водоканала... Да нормально все у водоканала. Это у нас плохо...
20:15:45 17-02-2025
че та все рвется и прорывается без конца
21:40:57 17-02-2025
Если 30 лет без капремонта...
Хоть у кого будут плохие дела...!
Вот подожди... Дома на капремонт стоят на 2040-вые годы... Ещё скоро дома сыпаться начнут...!
22:36:54 17-02-2025
это уже новый?