Делайте запасы. Более 700 домов в Барнауле останутся без холодной воды

Горожан, попавших в зону отключения, призвали запастись водой

17 февраля 2025, 18:25, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В Барнауле произошло повреждение крупного водопровода по улице Кулагина, 7. Как сообщили в водоканале, для его устранения необходимо перекрыть водовод диаметром 500 мм.

Подготовительные работы уже начались. Отключение холодной воды специалисты запланировали на 18:30.

"Просим жителей домов, попавших в зону отключения, сделать запасы воды", – призвал директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Список адресов

В зону отключения попадают 12 многоквартирных и 722 частных дома.

Многоквартирные дома:

ул. Кулагина, 26 (3 этажа);

ул. Кулагина, 17 (9 этажей);

ул. Кулагина, 23 (2 этажа);

ул. Кулагина, 46 (5 этажей);

проезд Гужтранспортный, 8 (4 этажа);

ул. Декабристов, 6а (9 этажей);

проезд Тальменский, 8а (5 этажей);

ул. Лесокирзаводская, 1 (2 этажа);

ул. Маяковского, 4 (9 этажей);

ул. Маяковского, 16 (2 этажа);

ул. 1-я Степная, 4 (4 этажа);

ул. Рубцовская, 12 (5 этажей).

Частные дома:

проезд Гужтранспортный, 3б, 2, 81, 83,83а, 87, 99а, 103, 107, 109 (10 частных домов);

проезд Гужтранспортный, 79–155 (35 ч/д);

проезд Тупиковый, 3–57 (23 ч/д);

ул. Лесокирзаводская, 8–78, 13–53 (25 ч/д);

ул. Зеленая Поляна, 8–64, 13–77 (25 ч/д);

ул. Заборная, 2–38, 3–51 (21 ч/д);

ул. Северная, 35–73, 34–70 (10 ч/д);

ул. Красноярская, 2–78 (30 ч/д);

ул. Понтонный мост, 4–208, 3–211 (200 ч/д);

ул. 1-я Степная, 5, 33–45, 6–12, 22–46 (16 ч/д);

ул. 2-я Степная, 3–51, 8–72 (30 ч/д);

ул. 3-я Степная, 7–27, 14–24 (9 ч/д);

ул. Кулагина, 38а, 42 (2 ч/д);

ул. Новостройка, 2–24 (11 ч/д);

пер. Непроходной, 2–22, 1–21 (21 ч/д);

ул. Лесозаводская, 41–49 (5 ч/д);

ул. Рубцовская, 2–162, 47–197 (98 ч/д);

ул. Пугачева, 20–36, 72–76, 19–21 (10 ч/д);

ул. Лазо, 16–24 (7 ч/д);

ул. Верхгляденская, 2–54, 3–83 (42 ч/д);

ул. Маяковского, 20–102, 37–47 (30 ч/д);

ул. Депутатская, 2–22, 1–23 (23 ч/д);

проезд Приобский, 4–12, 1–11 (12 ч/д);

проезд Приобский, 21–33 (5 ч/д);

ул. Клубная Гора, 6–60, 9–65 (20 ч/д);

ул. Красноярская, 119а, 227 (2 ч/д).

Без воды также останутся 59 административных зданий, поликлиника, детский сад, школа, спортивная школа и бойлерная.