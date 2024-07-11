Более 700 человек могут поступить в магистратуру Алтайского госуниверситета на бюджет

Рассказываем о востребованных направлениях и сроках окончания приема документов

11 июля 2024, 10:00, ИА Амител

Вид на корпусы АлтГУ в Барнауле / Фото: asu.ru

779 студентов смогут учиться в магистратуре Алтайского госуниверситета бесплатно. На выбор абитуриентов вуз предлагает более 50 магистерских программ по естественно-научным, техническим, творческим и гуманитарным направлениям подготовки. Программы охватывают разные области, что позволяет студентам выбрать направление, соответствующее их интересам и карьерным целям. Обучение в магистратуре Алтайского госуниверситета дает возможность получить глубокие знания и навыки, которые востребованы на современном рынке труда.

По каким направлениям магистратуры идет набор?

Программ много. Как уже писали выше, их более 50. Например, среди ИТ-направлений лидерами по числу бюджетных мест стали:

"Информатика и вычислительная техника" – 32 бюджетных места;

"Прикладная математика и информатика" – 20 мест;

"Информационная безопасность" – 18 мест.

В топе мест бюджетного набора естественно-научных программ магистратуры: "биология" – 45 мест, "география" – 30, "химия" – 24.

Творческие и гуманитарные направления магистратуры готовы принять на бесплатной основе 180 человек. Лидеры бюджетного набора: "социология" – 24 места, "психология", "филология" и "лингвистика" – по 15 мест на каждое направление, "искусство костюма и текстиля" – 13 мест бюджетного набора.

Актуальные ли это направления?

В АлтГУ считают, что да. Выпускники программ магистратуры могут стать не только востребованными специалистами в своей профессиональной отрасли, но и освоить современные цифровые компетенции, потребность в которых остро возросла в условиях цифровой трансформации общества.

Кстати, обучение по программам предполагает индивидуальную образовательную траекторию, что фактически позволяет каждому студенту выбирать учебные модули и достаточно легко совмещать обучение с работой.

Есть еще и международные программы?

Да. Это портфель магистерских программ "Большого Алтая", который дает возможность международного обучения. Они ориентированы на подготовку узкопрофильных специалистов, отвечающих запросам международного рынка труда.

Образовательные треки разработаны совместно с ведущими вузами Центральной Азии. Сегодня портфель включает три программы:

"География", профиль "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии". "Прикладная информатика", профиль "Цифровые технологии анализа данных для устойчивого развития регионов Северной и Центральной Азии". "Зарубежное регионоведение", профиль "Политика и экономика регионов Азии".

До какого числа можно подать документы?

Подать документы на программы магистратуры бюджетного набора можно до 16 августа 2024 года. На платное обучение ­– до 26 августа 2024 года. Набор на программы очно-заочной и заочной формы обучения продлится вплоть до 23 августа 2024 года.

Как это сделать?

Поступить в магистратуру АлтГУ можно из любой точки мира. Документы можно подать очно, по почте, на официальном сайте вуза через "Личный кабинет абитуриента" или с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на портале "Госуслуги".

Приемная комиссия работает по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Получить подробную консультацию о процедуре подачи документов и направлениях подготовки вуза можно по телефону +7 (3852) 291-222.

Напомним, ранее АлтГУ сообщал, что в этом году выделил более 400 бюджетных мест на направления, связанные с химией и биологией. Это обусловлено тем, что отечественной экономике нужны специалисты нового типа, которые смогут создавать инновационные продукты, использовать передовые технологии и повышать конкурентоспособность отраслей как внутри страны, так и за ее пределами.

Например, в алтайском госуниверситете можно получить перспективные профессии биотехнолога, разработчика фармпрепаратов, молекулярного генетика, нутрициолога или биоэколога. Как говорят в вузе – это лишь часть перспективных профессий. Колледж АлтГУ также принимает заявления на программы СПО.