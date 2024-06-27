Поступить без ЕГЭ и ОГЭ: колледж АлтГУ начал принимать заявления на программы СПО

Набор ведут как после девятого, так и после одиннадцатого класса

27 июня 2024, 10:30, ИА Амител

Абитуриенты. Поступление в учебное заведение / Фото: freepik.com

Все выпускники сейчас озабочены выбором учебного заведения. Многие из них уже открыли двери для будущих студентов – заработали приемные комиссии. Но куда поступить после девятого класса или если нет результатов ЕГЭ? Востребованные специальности сегодня можно получить и без сдачи выпускных экзаменов. Колледж Алтайского государственного университета объявил о наборе на образовательные программы для выпускников 9-х и 11-х классов. Рассказываем, по каким специальностям можно получить образование.

По каким направлениям ведут набор?

Выпускники 9-х классов могут выбрать следующие специальности:

информационные системы и программирование;

обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

правоохранительная деятельность;

документационное обеспечение управления и архивоведение;

дизайн (по отраслям);

реклама;

банковское дело;

финансы;

туризм и гостеприимство;

юриспруденция;

технология аналитического контроля химических соединений.

И даже получить квалификацию оператора беспилотных летательных аппаратов. Колледж открыл набор на новую образовательную программу "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", выпускники которой будут уметь не только управлять БПЛА, но и программировать их.

Кстати, по некоторым направлениям подготовки предусмотрены бюджетные места: 35 – на специальность "информационные системы и программирование", 15 – "обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем", 20 мест бюджетного набора открыли на "юриспруденции".

На базе 11-х классов можно освоить одну из специальностей на выбор:

"информационные системы и программирование" c квалификацией "разработчик веб и мультимедийных приложений";

"специалист по тестированию в области ИТ";

"юриспруденция";

"правоохранительная деятельность";

"экономика и бухгалтерский учет";

"туризм и гостеприимство";

"экологическая безопасность природных комплексов".

Студенты колледжа / Фото: медиакомьюнити "МедиаHub"

Что нужно для поступления в колледж АГУ?

Как уже говорили, для поступления будущим студентам не нужно сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

На большую часть специальностей конкурсные списки формируют по среднему баллу аттестата. При этом неважно, как давно абитуриент окончил школу. Поскольку никаких возрастных ограничений на поступление в колледжи законодательством не установлено.

Есть ли какие-то исключения?

Обязательные вступительные испытания нужны только на трех направлениях: "реклама", "дизайн" и "правоохранительная деятельность".

Что они в себя включают?

Экзамен для "рекламы" и "дизайна" проходит в виде демонстрации творческих работ. На нем эксперты выявляют способности абитуриентов к художественно-образному и пространственному мышлению.

Вступительные испытания на специальность "правоохранительная деятельность" проводят в форме тестирования, которое помогает выявить психологические качества кандидатов.

До какого числа можно подать документы?

Подать документы в колледж на специальности, где предусмотрены вступительные испытания, необходимо до 10 августа 2024 года. На остальные образовательные программы набор завершится 15 августа 2024 года.

Как это сделать?

Для подачи документов достаточно воспользоваться онлайн-сервисом "Личный кабинет абитуриента" на официальном сайте АлтГУ.

Также подать документы можно лично по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов в будни, в субботу – с 10:00 до 14:00.

Задать интересующие вопросы приемной комиссии Алтайского госуниверситета можно по телефону: +7 (3852) 291-222.

А если поступать на высшее?

Алтайский госуниверситет предлагает множество востребованных специальностей и программ высшего образования.

В этом году в вузе предусмотрено 3032 бюджетных места, что превышает показатели прошлых лет. Количество бесплатных мест увеличилось на стратегически важных направлениях, таких как экономика, информационная безопасность, туризм и др. Всего университет предлагает более 60 направлений подготовки бакалавриата и специалитета.

Также вуз принимает победителей предметных олимпиад всероссийского и университетского уровней, предоставляя им привилегии при поступлении. Это зачисление без конкурса или 100 баллов по предмету олимпиады. Каждый год этой возможностью пользуются многие выпускники. Например, в 2023 году было около сотни таких ребят.