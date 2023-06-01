Более 700 единиц современной медтехники получили детские поликлиники Алтайского края

Средства на приобретение были выделены из федерального и краевого бюджетов

01 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае за пять лет в детские поликлиники поступило более 700 единиц дорогостоящей современной медицинской техники в рамках проведения системной работы по укреплению материально-технической базы медорганизаций, оказывающих помощь детям, сообщает региональный Минздрав.

"С 2018 по 2020 год оборудование закупили для эндоскопической, функциональной и лабораторной диагностики медицинских организаций, а также 59 универсальных УЗИ-аппаратов, 15 стационарных комплексов для рентгенографии. Значительно обновлён и расширен парк медтехники для оказания офтальмологической, оториноларингологической, реабилитационной помощи детям. Приобретён современный 64-срезовый компьютерный томограф в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства", – рассказали в министерстве.

Только на эти указанные цели потратили 802,5 млн рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и за счёт средств резервного фонда правительства РФ.

В 2019 году за счёт резервного фонда президента РФ закупили магнитно-резонансный томограф стоимостью 65 млн рублей в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

Из средств регионального бюджета за пять лет в детских поликлиниках края обновили оборудование для проведения диагностических и лечебных процедур на общую сумму более 250 млн рублей.

"Были установлены современные наркозно-дыхательные аппараты, аппараты УЗИ, инкубаторы для новорождённых и открытых реанимационных систем, аппараты искусственной вентиляции лёгких, операционные столы, цифровые передвижные рентгеновские аппараты. Значительно обновили медицинскую технику в детских стоматологических организациях края, полностью оснастили современным оборудованием сурдологический центр Центра охраны материнства и детства", – указали в Минздраве.

Отмечается, что современное оборудование позволило даже в самых отдалённых населённых пунктах края оказывать детям медпомощь на уровне ведущих федеральных клиник.