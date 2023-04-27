Томенко: Алейская ЦРБ после ремонта может стать "убедительным межрайонным центром"

В здании уже отремонтированы часть помещений, остальные нуждаются в обновлении

27 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

























Виктор Томенко в Алейской ЦРБ / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения Алейской ЦРБ пообещал дать региональному Минздраву поручение ускорить ремонт больницы.

"Тут не только деньги предусмотреть надо, но и спланировать работу. И по срокам надо посчитать, укладываемся ли в один год или, скорее всего, работ на два года", – отметил глава региона.

Он напомнил, что в ремонт ЦРБ уже вложено 110 млн рублей. А когда в больницу завезут современное оборудование, то получится "убедительный межрайонный центр".

Томенко подчеркнул, что медучреждения обновляют во всём крае. За последние годы построили и отремонтировали объектов здравоохранения больше чем на 6 млрд рублей, и больше чем на 4 млрд рублей приобрели оборудования.

Ранее глава региона рассказал, что объёмы высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае выросли в три раза.