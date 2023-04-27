Томенко: Алейская ЦРБ после ремонта может стать "убедительным межрайонным центром"
В здании уже отремонтированы часть помещений, остальные нуждаются в обновлении
27 апреля 2023, 16:45, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время посещения Алейской ЦРБ пообещал дать региональному Минздраву поручение ускорить ремонт больницы.
"Тут не только деньги предусмотреть надо, но и спланировать работу. И по срокам надо посчитать, укладываемся ли в один год или, скорее всего, работ на два года", – отметил глава региона.
Он напомнил, что в ремонт ЦРБ уже вложено 110 млн рублей. А когда в больницу завезут современное оборудование, то получится "убедительный межрайонный центр".
Томенко подчеркнул, что медучреждения обновляют во всём крае. За последние годы построили и отремонтировали объектов здравоохранения больше чем на 6 млрд рублей, и больше чем на 4 млрд рублей приобрели оборудования.
Ранее глава региона рассказал, что объёмы высокотехнологичной медицинской помощи в Алтайском крае выросли в три раза.
17:36:31 27-04-2023
Когда же от отдыхает7
18:17:40 27-04-2023
убедительное межрайонное... вывод:в соседних районах ЦРБ прихлопнут. какое великое щасье людям!
20:02:22 27-04-2023
Почему выборы не каждый год?
20:40:40 27-04-2023
Изобретать словоформы -круто. Анналы нашего уездного голову внесем.
21:23:19 27-04-2023
Так из одного района в другой можно и не доехать, особенно в непогоду. Или нечего кататься, сидите дома, помирайте?
09:36:02 28-04-2023
Ужасные фото на фоне обшарпанных стен. Неужели все так плохо? Это лучшие стены на фоне которых сфотографирован губернатор?
12:49:57 28-04-2023
Приглашаем уважаемого губернатора , а также всех желающих погрузиться в мир ужастиков посетить поликлинику N2 (КГБУЗ N 5 ), пр.Калинина ,16... Многолетняя переписка с Министерством здравоохранения результатов не дала. Очень обидно за медработников , пациентов , вынужденных находиться в полуразрушенном здании.