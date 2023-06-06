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Более 700 пьяных водителей поймали с начала года на Алтае

Только за прошедшие сутки автоинспекторы задержали пятерых человек

06 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай с начала 2023 года полицейские задержали 727 пьяных водителей, 132 из которых уже попадались на этом и ранее.

Как сообщили в МВД по региону, в тройку лидеров по нетрезвому вождению входят Горно-Алтайск (181 человек с начала года), а также Майминский (106) и Онгудайский районы (85).

Причём выявляют таких людей автоинспекторы практически ежедневно. Только за прошедшие сутки они отстранили от вождения пятерых человек.

Комментарии 1

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ахез

17:34:59 06-06-2023

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