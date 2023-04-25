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В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

Как отметил депутат Хамзаев, сейчас наказание за пьяное вождение электросамоката составляет от 800 до 1,5 тысячи рублей

25 апреля 2023, 13:27, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: amic.ru
Электросамокаты / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к главе Минтранса РФ Виталию Савельеву с просьбой пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката, пользоваться их арендой. Об этом сообщает RT.

Как отметил парламентарий, в последние годы системы краткосрочной аренды электросамокатов стали массово доступны россиянам в крупных городах. При этом законодательством не предусмотрено значимого наказания за езду и нарушение ПДД на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения, а размер штрафа составляет от 800 до 1,5 тысячи рублей. 

Законодатель также заявил, что лишь за последнее время произошло несколько резонансных ЧП в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда тяжёлые травмы получали как сами водители самокатов, так и третьи лица. 

"В этой связи прошу поддержать внесение изменений в нормативно-правовые акты в части введения пожизненного запрета на аренду электросамокатов лицами, единожды административно наказанными за вождение в состоянии опьянения, и определить позицию ведомства", – заявил он.

Комментарии 6

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Гость

14:19:05 25-04-2023

непонятно! Арендой пользоваться хотят запретить, а если владелец - то пожалуйста??? Депутаты всё интереснее и интереснее....

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Гость

14:34:55 25-04-2023

за пьяную езду --- и после 70-и

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Гость

14:43:41 25-04-2023

и после 70-и - и только после сдачи ПДД - справки из нарко. диспансера и с Луговой

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Гость

14:52:47 25-04-2023

В пьяном виде нельзя арендовать автомобиль. Тут тоже опасно

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Гость

15:29:01 25-04-2023

АГА, вы еще паспортов лишать предложите, если пьяному, свой аккаунт для аренды самоката, предоставил. Как они это все администрировать собрались, циркачи!

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Гость

16:07:44 25-04-2023

вы еще паспортов лишать предложите - отличная идея- надо подсказать

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