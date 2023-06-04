Более 700 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Двое человек после укусов находятся в тяжёлом состоянии – у них подозревают клещевой энцефалит

04 июня 2023, 07:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 703 жителя пострадали от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 3776 человек, в том числе 1163 ребёнка до 14 лет. Из общего числа пострадавших 1251 человек (из них 224 ребёнка) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 178 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 23 детей до 14 лет; 27 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребёнка; 19 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у троих детей до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находится 11 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, двое из них в тяжёлом состоянии. Случаев заболевания клещевым энцефалитом с летальным исходом не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

В настоящее время наблюдается интенсивный рост активности клещей. Однако опасность пострадать от членистоногих сохранится в течение всего тёплого времени года.