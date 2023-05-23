"Пьяная" медсестра не смогла сделать укол от укуса клеща. В больнице прошла проверка

По словам пациентки, шприц вылетел, иголка осталась торчать, а лекарство разлетелось на пол

23 мая 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области провели проверку в больнице, где, по словам пациентки, медсестра не смогла ей сделать укол иммуноглобулина из-за "нахождения в состоянии алкогольного опьянения", пишет "Сибдепо".

"Ввела половину дозы, шприц вылетел, иголка осталась торчать, а остальное лекарство разлетелось на пол. Звонок главному врачу проблему не решил", – заявила женщина.

В департаменте здравоохранения региона и в больнице инцидент прокомментировали на следующий день.

"Факт нахождения медицинского работника в состоянии опьянения на рабочем месте не подтвердился. Были опрошены и пациенты. <...> опрошенные не подтвердили факт алкогольного опьянения медработника", – отметили в ведомстве.

Также пояснили, что во время укола просто "игла сорвалась от цилиндра шприца".