"Пьяная" медсестра не смогла сделать укол от укуса клеща. В больнице прошла проверка
По словам пациентки, шприц вылетел, иголка осталась торчать, а лекарство разлетелось на пол
23 мая 2023, 16:22, ИА Амител
В Кемеровской области провели проверку в больнице, где, по словам пациентки, медсестра не смогла ей сделать укол иммуноглобулина из-за "нахождения в состоянии алкогольного опьянения", пишет "Сибдепо".
"Ввела половину дозы, шприц вылетел, иголка осталась торчать, а остальное лекарство разлетелось на пол. Звонок главному врачу проблему не решил", – заявила женщина.
В департаменте здравоохранения региона и в больнице инцидент прокомментировали на следующий день.
"Факт нахождения медицинского работника в состоянии опьянения на рабочем месте не подтвердился. Были опрошены и пациенты. <...> опрошенные не подтвердили факт алкогольного опьянения медработника", – отметили в ведомстве.
Также пояснили, что во время укола просто "игла сорвалась от цилиндра шприца".
16:48:47 23-05-2023
Бывает у них =) Когда лежала по Новых год в больнице, тоже пьяная медсестра понаставила нам капельницы так лихо, что у всех в палате шишки на руке вскочили, а потом были синяки и опухоли. А мы все молодые, с крепкими венами, т.ч. на старые вены не спишешь.
17:40:58 23-05-2023
Я тоже при виде пьяной медсестры поворачиваюсь на бок лицом к стенке.Нафиг они такие сдались в нашем дурдоме.Я им уже несколько раз написал,Они ответили,что уже две карточки выслали по адресу,а третья бесплатно.